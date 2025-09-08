दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिक गैंग का भंड़ाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार; 6 बच्चे छुड़ाए गए

दिल्ली पुलिस के साउथ-ईस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने चाइल्ड ट्रैफिक के एक बड़े अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही इस गैंग के कब्जे से एक साल से कम उम्र के 6 बच्चों को छुड़ाया है। इनमें एक छह महीने का बच्चा भी शामिल है, जिसे महज 48 घंटों में सकुशल बरामद कर लिया गया।