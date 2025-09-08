child trafficking gang busted in Delhi 10 gang members arrested 6 children rescued दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिक गैंग का भंड़ाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार; 6 बच्चे छुड़ाए गए, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newschild trafficking gang busted in Delhi 10 gang members arrested 6 children rescued

दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिक गैंग का भंड़ाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार; 6 बच्चे छुड़ाए गए

दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड ट्रैफिक के एक बड़े अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़ कर गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गैंग के एक साल से कम उम्र के 6 बच्चों को छुड़ाया है, इनमें एक छह महीने का बच्चा भी शामिल है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। राजन शर्माMon, 8 Sep 2025 10:20 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिक गैंग का भंड़ाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार; 6 बच्चे छुड़ाए गए

दिल्ली पुलिस के साउथ-ईस्ट जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने चाइल्ड ट्रैफिक के एक बड़े अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही इस गैंग के कब्जे से एक साल से कम उम्र के 6 बच्चों को छुड़ाया है। इनमें एक छह महीने का बच्चा भी शामिल है, जिसे महज 48 घंटों में सकुशल बरामद कर लिया गया।