बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए पिता का नाम जरूरी नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि बच्चा पूरी तरह से मां या पिता में से किसी एक के संरक्षण में है, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए दूसरे का नाम जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जहां पिता ने अधिकार छोड़ दिए हों, वहां जबरन नाम जोड़ना जरूरी नहीं।

Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि नाबालिग बच्चा बगैर पिता के नाम के भी पासपोर्ट बनवा सकता है। अदालत ने कहा कि यह नियम माता या पिता दोनों पर लागू हो सकता है, बशर्ते स्थिति यह दर्शाती हों कि बच्चा पूरी तरह मां या पिता दोनों में से किसके संरक्षण में है।

जस्टिस पुरुषैंद्र कुमार कौरव की बेंच ने पांच साल की बच्ची की मां के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह बात कही। बेंच ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को कहा है कि वह बच्ची का पासपोर्ट पिता के नाम के बगैर बनाए। इस याचिका में बच्ची ने पिता के नाम के बिना पासपोर्ट बनाने की मांग की थी। बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि माता-पिता का आपस में विवाद था। जब बच्ची वर्ष 2021 में चार महीने की थी तो उसके माता-पिता ने अदालत में आपसी समझौते से तलाक लेने का फैसला किया। बच्ची मां के पास रही। यहां तक कि स्कूल में उसका सरनेम मां और नाना-नानी के सरनेम पर दर्ज है। इसके अलावा, बेंच ने यह भी गौर किया कि पिता ने तलाक के समझौते में बच्ची पर कोई अधिकार नहीं दिखाया है। ना ही पिता या उसके परिवार ने बच्ची से भविष्य में मिलने की इच्छा जाहिर की है। इस पर बेंच ने कहा कि इस तरह के रिश्तों में जबरन बच्चों के साथ पिता अथवा मां का नाम जोड़कर रखना जरूरी नहीं है।

पिता से हक मांगा तो पासपोर्ट रद्द होगा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि बच्ची बालिग होने पर पिता से किसी भी तरह का अधिकार मांगती है, तो क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को यह हक होगा कि वह बच्ची के उस पासपोर्ट को रद्द कर नए सिरे से बनाने को कहे। नए सिरे से बनने वाले पासपोर्ट में पिता के नाम को अनिवार्य किया जाए। बेंच ने कहा कि क्योंकि यहां स्पष्ट है कि बच्ची का संरक्षण सिंगल पैरेंट पर है। इसलिए बच्ची के पासपोर्ट में मां का नाम ही शामिल किया जाए।

एकल अभिभावक पर पिता ने दी थी सहमति दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्ची के माता-पिता के बीच हुए तलाक के समझौते पर गौर करते हुए पाया कि यहां पिता का रवैया बेहद रुखा रहा। पिता ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करते समय सहमति जाहिर की कि नाबालिग बेटी उसकी पत्नी के पास रहेगी।