दिल्ली सीवर में गिरने से बच्चे की मौत, खेलते वक्त मौत के मुंह में समाया ढाई साल का मासूम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीवर एकबार फिर एक मासूम की मौत की वजह बना है। दिल्ली के गांव खेड़ा में खुर्द फुरनी रोड पर एक बच्चे के सीवर में गिरने से मौत हो गई। थाना एनआईए पुलिस ने बताया कि उसे शनिवार को सुबह लगभग 11:15 बजे दिल्ली के गांव खेड़ा खुर्द फुरनी रोड पर एक बच्चे के सीवर में गिरने की सूचना मिली। पुलिस की एक टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने डीएफएस, डीडीएमए एवं अन्य एजेंसियों को मौके पर बुलाया। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची।

इस बीच एमसीडी के कर्मचारी भी उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गए जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। पता चला कि बच्चा गांव खेड़ा खुर्द के ही एक शख्स का था। बच्चे की उम्र ढाई साल थी। वह भारी बारिश में खेलते समय सुबह लगभग 10:30 बजे गलती से सीवर में गिर गया। उसके माता-पिता ने पीसीआर को कॉल कर घटना की जानकारी दी।

विभिन्न एजेंसियों के संयुक्त बचाव अभियान और स्थानीय निवासियों के निरंतर सहयोग से बच्चे को सीवर से निकाला गया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अभी बीते पहली अगस्त को ही दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के रजोकरी इलाके में बारिश में खेलते समय सात साल का एक बच्चा अचानक खुले सीवर में गिर गया था। हालांकि उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। पुलिस की मानें तो बच्चे का पता लगाने के शुरुआती प्रयास असफल रहे थे। इसके बाद पीसीआर स्टाफ ने वसंत कुंज दक्षिण पुलिस थाने को सूचित किया। सीवर लाइन के किनारे और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। इसके बाद सीवर में गिरते बच्चे का फुटेज मिला था।

बताया जाता है कि जिस जगह लड़ा गिरा था उससे लगभग 20 फुट की दूरी पर सीवर खुला था। संभव है कि इसी से लड़का किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहा। निवासियों ने बच्चे की तुरंत पहचान नहीं की। जब पुलिस ने लड़के से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अपने एक दोस्त के साथ बारिश का मजा लेने गया था। पानी के तेज बहाव के कारण सीवर दिखाई नहीं दिया था जिसकी वजह से वह गलती से उसमें गिर गया था। हालांकि वह कुछ दूरी पर खुले सीवर से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा था।