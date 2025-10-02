गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने बच्चे को कुचला, इकलौते चिराग के बुझने से परिवार गमगीन

यहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खेल रहे छह वर्षीय मासूम को कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने थाने में जाकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार ने छह साल के मासूम की जिंदगी निगल ली। घटना इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्ति खंड चार में गुरुवार दोपहर को घटी है। यहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खेल रहे छह वर्षीय मासूम को कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने थाने में जाकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

मूलरूप से बिहार के बेगूसराय स्थित अख्तियार पुर टोला बलिया के रहने वाले कांग्रेस यादव शक्ति खंड चार में चर्च के पास झुग्गी में रहते हैं। वह मजदूरी करते हैं। उनका छह साल का इकलौता बेटा था, जिसकी का एक्सीडेंट में मौत हो गई है। युवराज गुरुवार दोपहर चर्च के सामने खेल रहा था। तभी वह एक कार की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। परिजनों का एकलौते बेटे की मौत के बाद रो-रोकर बुरा हाल है।