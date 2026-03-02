छत्तीसगढ़ सदन के कैंटीन संचालक की लाश के किए थे टुकड़े, यमुना में फेंके 3 बैग
दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन कैंटीन संचालक की उनके दोस्त हैप्पी और लिव-इन पार्टनर राखी ने हत्या कर दी थी। आरोपियों ने पार्टी के बहाने बुलाकर उन्हें बंधक बनाया और लाश के टुकड़े कर यमुना नदी में फेंक दिए थे।
छत्तीसगढ़ सदन की कैंटीन संचालक अनुरूप गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला राखी का लिव इन पार्टनर हैप्पी इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता है। महिला ने फोन कर अनरूप गुप्ता को अपने घर पार्टी के लिए बुलाया था। जहां आरोपियों ने उसे बंधक बनाकर उसके साथ लूटपाट की और फिर पैसे न देने पर उसकी हत्या की दी। आरोपियों ने उसके शव के टुकड़े किए और फिर तीन बैग में भरकर वृंदावन स्थित यमुना नदी में फेंक दिया।
छत्तीसगढ़ सदन में कैंटीन चलाता था आरोपी
पुलिस ने चारों आरोपियों हैप्पी, राखी, भूपेन्द्र और बलराम को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि 48 वर्षीय अनरूप गुप्ता द्वारका सेक्टर 14 स्थित राधिका अपार्टमेंट में रहता था। वह नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में कैंटीन चलाता था।
लूट की साजिश में कत्ल
उसका परिवार द्वारका में ही दूसरे घर पर रहता था। हत्याकांड़ के मुख्य आरोपी हैप्पी उर्फ सूरज लगभग एक वर्ष पहले अनरूप से मिला था, दोनों के बीच दोस्ती हो गई। सूरज ने अनरूप को हमेश बड़ी गाड़ी, सोने की ज्वैलरी और कैश के साथ देखा था। जिसकी जानकारी उसने अपने दोस्तों को बताई। सभी ने मिलकर उसके साथ लूट की साजिश रची।
पार्टी के बहाने बुलाया और टार्चर
इसी साजिश के तहत हैप्पी ने अपनी लिव इन पार्टनर राखी से अनरूप की मुलाकात कराई। हैप्पी और राखी मटियाला एक्सटेंशन में किराए के मकान में रहते हैं। सभी अक्सर इसी घर पर पार्टी करने लगे। योजना के अनुसार आरोपियों ने 18 फरवरी को गुप्ता को अपने घर पार्टी के बहाने बुलाया। जहां चारों आरोपियों ने उसे रस्सियों से बांधकर उगाही के लिए प्रताड़ित किया।
चाकू मारकर हत्या
गुप्ता ने उन्हें बताया कि उसकी सोने की अंगूठियां और ब्रेसलेट छत्तीसगढ़ सदन में खड़ी उसकी एसयूवी कार में हैं। आरोपी कार को मटियाला ले आए और सोने के गहने निकाल लिए। इसके बाद आरोपियों ने अनरूप गुप्ता से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई।
लौहार से खरीदा था बड़ा चाकू
पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी हैप्पी ने द्वारका इलाके में फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले एक लौहार से खरीदा था। इसी लौहार के पास से एक बड़ा चाकू खरीदा और उसके बाद एक दुकान से तीन बड़े बैग खरीदे। आरोपियों ने किराए के मकान में अनरूप के शव के टुकड़े कर अंगों को तीन बैगों में पैक कर दिया। जिसके बाद अनरूप की ही कार से शव के टुकड़ों को वृंदावन यूपी के पास यमुना नदी में ठिकाने लगा दिए।
दृश्यम मूवी की तर्ज पर दिया हत्या कांड को अंजाम
आरोपियों ने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए बॉलीवुड मूवी दृश्यम मूवी की तर्ज पर काम किया। आरोपियों ने मृतका का फोन ऑन कर उसे कार के अंदर ही छोड़ दिया। इससे पहले उन्होंने फोन से छत्तीसगढ़ सदन कैंटीन के कर्मचारियों को संदेश भेजा और कैंटीन बंद कर घर जाने के लिए कहा। इसके अलावा गुप्ता के परिवार को भी संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि वह छुट्टियां मनाने गोवा जा रहा है और उसे परेशान न किया जाए।
गुमशुदगी की रिपोर्ट से मर्डर केस का खुलासा
अनरूप का जब कई दिन तक भी परिवार से संपर्क नहीं हुआ तो गत 23 फरवरी को द्वारका नॉर्थ थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। उनकी कार भी गायब थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह के नेतृत्व में जांच का जिम्मा जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुभाष चंद, एसआई सुनील, दिनेश, हेडकांस्टेबल राजूराम की टीम को सौंपा गया था। टीम ने तकनीकी जांच के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया।
सीसीटीवी कैमरे से चला पता
पता चला कि अनरूप ने 18 फरवरी को ''बाइक राइड'' बुक की थी और छत्तीसगढ़ सदन से मटियाला एक्सटेंशन गए थे। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में उसे वहां एक इमारत में प्रवेश करते हुए देखा गया। मगर वह इमारत से बाहर आते हुए नजर नहीं आए। बाद में चार अन्य व्यक्तियों को भी उसी इमारत में प्रवेश करते देखा गया।
यमुना नदी से बरामद की लाश
सीसीटीवी फुटेज की जांच में अनरूप गुप्ता की कार 19 - 20 फरवरी की रात यमुना एक्सप्रेस वे की ओर जाते हुए देखी गई। जांच में पता चला कि कार वृंदावन गई थी। कुछ ही घंटों बाद नोएडा लौट आई। दिल्ली पुलिस ने यूपी मथुरा पुलिस के सहयोग से अनरूप गुप्ता का शव यमुना नदी से क्षत-विक्षत अवस्था में बरामद किया। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता हैप्पी को दबोच लिया। आरोपी ने भूपेंद्र, बलराम, नीरज और अपनी महिला मित्र राखी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।