Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newschhath puja in delhi organised at 1000 places kapil mishra given big responsibility

दिल्ली में 1000 स्थानों पर होगा छठ पूजा का आयोजन; कपिल मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी

दिल्ली सरकार इस बार छठ पूजा पर बड़ी तैयारी कर रही है। इस साल दिल्ली में 1000 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘छठ पूजा 2025’ के आयोजन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, अमित झाMon, 13 Oct 2025 04:37 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में 1000 स्थानों पर होगा छठ पूजा का आयोजन; कपिल मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी

इस साल छठ के मौके पर दिल्ली बदली नजर आएगी। इस साल दिल्ली में 1000 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘छठ पूजा 2025’ के आयोजन के लिए स्थानों के चयन एवं तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। सीएम ने कपिल मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा को इस समिति का अध्यक्ष नामित किया है।

क्या करेगी समिति?

यह समिति दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पूजा के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान, सुविधाओं की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, परिवहन और श्रद्धालुओं की सहूलियत से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

इन चार विधायकों को भी मौका

समिति में 4 माननीय विधायक सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं जिसमें अभय कुमार वर्मा, विधायक, लक्ष्मी नगर; चंदन कुमार चौधरी, विधायक, संगम विहार; संदीप सेहरावत, विधायक, मटियाला और दीपक चौधरी, विधायक, बादली शामिल हैं।

पिछली सरकार पर बरसे

समिति का अध्यक्ष नामित किए जाने पर कपिल मिश्रा ने कहा कि छठ पूजा ना केवल पूर्वांचल वरन दिल्ली की भी सांस्कृतिक पहचान है। यह हमारी सामूहिक आस्था और एकता का प्रतीक है। पिछली सरकार ने जानबूझकर लाखों-करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया।

घाटों पर सुरक्षा और सुविधाओं पर फोकस

कपिल मिश्रा ने कहा कि इस बार दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में पूजा करने का अवसर मिले। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, रोशनी और चिकित्सा सुविधाएं सर्वोत्तम स्तर पर हों।

दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक

कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि मैं सभी श्रद्धालुओं और दिल्लीवासियों से अपील करता हूं कि वे इस महापर्व में उत्साह व अनुशासन के साथ भाग लें और स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। छठ पर्व नहीं वरन दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। हम सब मिलकर इस पर्व को सफल बनाएंगे।

धूमधाम से संपन्न होगा छठ

कपिल मिश्रा ने कहा कि सावन में कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हुई थी। मेरा सौभाग्य रहा कि उसके सफल आयोजन की मुझे ज़िम्मेदारी मिली थी। उसी तरह छठ पूजा का यह पर्व भी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होगा। पिछली सरकारों ने छठ श्रद्धालुओं के साथ अन्याय किया लेकिन अब पर्व की छटा पूरी तरह बदली दिखाई देगी।

क्या लक्ष्य?

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में पूर्वांचलवासियों की बड़ी आबादी को देखते हुए सरकार का लक्ष्य छठ को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित ढंग से मनाना है।

एक हजार स्थानों पर आयोजन

कपिल मिश्रा ने कहा कि शहर में इस बार लगभग 1000 स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। इनमें यमुना तटों के अलावा मुनक नहर, कृत्रिम तालाब भी शामिल होंगे। सरकार ने सभी स्थलों पर स्वच्छता, जल छिड़काव, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं और विशेष प्रकाश व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सिंचाई विभाग को यमुना से जलकुंभी हटाने का काम सौंपा गया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।