दिल्ली में 1000 स्थानों पर होगा छठ पूजा का आयोजन; कपिल मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी

इस साल छठ के मौके पर दिल्ली बदली नजर आएगी। इस साल दिल्ली में 1000 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘छठ पूजा 2025’ के आयोजन के लिए स्थानों के चयन एवं तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। सीएम ने कपिल मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा को इस समिति का अध्यक्ष नामित किया है।

क्या करेगी समिति? यह समिति दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में छठ पूजा के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान, सुविधाओं की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, परिवहन और श्रद्धालुओं की सहूलियत से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

इन चार विधायकों को भी मौका समिति में 4 माननीय विधायक सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं जिसमें अभय कुमार वर्मा, विधायक, लक्ष्मी नगर; चंदन कुमार चौधरी, विधायक, संगम विहार; संदीप सेहरावत, विधायक, मटियाला और दीपक चौधरी, विधायक, बादली शामिल हैं।

पिछली सरकार पर बरसे समिति का अध्यक्ष नामित किए जाने पर कपिल मिश्रा ने कहा कि छठ पूजा ना केवल पूर्वांचल वरन दिल्ली की भी सांस्कृतिक पहचान है। यह हमारी सामूहिक आस्था और एकता का प्रतीक है। पिछली सरकार ने जानबूझकर लाखों-करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया।

घाटों पर सुरक्षा और सुविधाओं पर फोकस कपिल मिश्रा ने कहा कि इस बार दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में पूजा करने का अवसर मिले। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था, रोशनी और चिकित्सा सुविधाएं सर्वोत्तम स्तर पर हों।

दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि मैं सभी श्रद्धालुओं और दिल्लीवासियों से अपील करता हूं कि वे इस महापर्व में उत्साह व अनुशासन के साथ भाग लें और स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। छठ पर्व नहीं वरन दिल्ली की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक है। हम सब मिलकर इस पर्व को सफल बनाएंगे।

धूमधाम से संपन्न होगा छठ कपिल मिश्रा ने कहा कि सावन में कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हुई थी। मेरा सौभाग्य रहा कि उसके सफल आयोजन की मुझे ज़िम्मेदारी मिली थी। उसी तरह छठ पूजा का यह पर्व भी बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होगा। पिछली सरकारों ने छठ श्रद्धालुओं के साथ अन्याय किया लेकिन अब पर्व की छटा पूरी तरह बदली दिखाई देगी।

क्या लक्ष्य? मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में पूर्वांचलवासियों की बड़ी आबादी को देखते हुए सरकार का लक्ष्य छठ को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित ढंग से मनाना है।