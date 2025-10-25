Hindustan Hindi News
नहाय खाय संग छठ महापर्व आज से शुरू, दिल्ली में यमुना तट पर 17 मॉडल घाट बनाए गए

संक्षेप: सूर्य की उपासना का महापर्व छठ आस्था के साथ नहाय खाय संग शनिवार से शुरू होगा। चार दिन तक चलने वाले पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। राजधानी में बड़े से लेकर छोटे छठ घाटों में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अधिकतर जगहों में छठ घाटों को संवार दिया गया है।

Sat, 25 Oct 2025 06:07 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सूर्य की उपासना का महापर्व छठ आस्था के साथ नहाय खाय संग शनिवार से शुरू होगा। चार दिन तक चलने वाले पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। राजधानी में बड़े से लेकर छोटे छठ घाटों में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अधिकतर जगहों में छठ घाटों को संवार दिया गया है। यमुना नदी किनारे बने घाट श्रद्धालुओं को दूर से ही आकर्षित कर रहे हैं। घाटों की सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। कश्मीरी गेट के वासुदेव घाट, कालिंदी कुंज घाट, आईटीओ स्थित यमुना घाट व सोनिया विहार घाटों में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस बार यमुना तट पर 17 मॉडल घाट बनाए गए हैं।

लोक संस्कृति की दिखेगी झलक: छठ महापर्व पर लोक संस्कृति की झलक श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी। इसके लिए अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं, मैथिली-भोजपुरी लोकगीतों से छठ घाट गूंजेंगे। छठ पूजा समिति आईटीओ (हाथी घाट) के महासचिव आरके सिंह ने बताया कि इस बार विशेष तैयारियां की जा रही है। इसमें श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था भी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें लोकगायिका संजोली पांडेय आएंगी।

रेलवे स्टेशनों पर छठ गीतों का प्रसारण

छठ महापर्व को धूमधाम से मनाने के लिए दिल्ली समेत देशभर से लोग अपने निवास स्थान पर जा रहे हैं। अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए छठ गीतों का भारतीय रेलवे ने प्रसारण शुरू कर दिया है। रेलवे के अनुसार इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को त्योहार की शुभ भावना से जोड़ना और उनके सफर को और भी सुहावना बनाना है। छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बजने वाले ये भक्तिपूर्ण गीत श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र माहौल की तैयार कर रहे हैं। यात्री भी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं।

पूजन सामग्री से सजे राजधानी के बाजार

श्रद्धालुओं ने छठ पूजा को लेकर खरीदारी की। कहीं लोग छठ के लिए कपड़े से लेकर दउरा खरीद रहे हैं तो कहीं, सूप, मिट्टी व कांसे के बर्तन के साथ ही टोकरी और फल खरीदते हुए लोग आसानी से देखे जा सकते हैं। पहाडगंज में दुकानदार मुकेश साहनी ने बताया कि बीते वर्ष की तुलना में पूजन सामग्री की कीमतों में 10 से 15 रुपये का इजाफा हुआ है। छठ महापर्व के लिए पूजन सामग्री की खरीदारी डाबड़ी, उत्तम नगर, द्वारका, सदर बाजार सहित अन्य इलाकों में चल रही है।

किस दिन क्या होगा

25 अक्टूबर :- नहाय खाय

26 अक्टूबर :- खरना

27 अक्टूबर :- अस्त होते सूर्य को अर्घ्य

28 अक्टूबर :- उगते सूर्य को अर्घ्य

यमुना तट पर 17 मॉडल घाट बनाए गए : सीएम

दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को द्वारका सेक्टर 23 में पोचनपुर छठ पूजा समिति के घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यमुना तट पर 17 मॉडल घाट बनाए गए हैं और दिल्ली में 1,000 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने स्थानीय लोगों से सुझाव भी लिए और छठ पर्व को सामाजिक एकजुटता और सहयोग का प्रतीक बताया। उन्होंने यमुना की सफाई और स्वच्छता को युद्धस्तर पर जारी रखने का संकल्प दोहराया।

‘केमिकल छिड़कने पर आप ने घेरा ’

आप ने यमुना में केमिकल डालने को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला किया है। आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने ‘एक्स’ पर दो वीडियो साझा किए, जिनमें झाग और केमिकल छिड़काव दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब वही केमिकल यमुना में डाल रही है, जिसे विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने जहर बताया था। शुक्रवार सुबह कालिंदी कुंज के पास झाग तैरते देख दिल्ली सरकार ने नावों के जरिए डिफोमिंग एजेंट का छिड़काव शुरू किया है।

