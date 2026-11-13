नहाय खाय से आज छठ महापर्व शुरू, दिल्ली में मुनक नहर घाट पर 30 हजार श्रद्धालु देंगे अर्घ्य

देशभर में आज से नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय महापर्व शुरू हो गया। दिल्ली में इस वर्ष भव्यता के साथ छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। मुनक नहर घाट पर पर बने स्थायी छट घाट में 30 हजार श्रद्धालु अर्घ्य दे सकेंगे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शालीमार बाग में प्रेम बाड़ी पुल के पास मुनक नहर के किनारे नवनिर्मित स्थायी छठ पूजा घाट का उद्घाटन किया।

राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर कृत्रिम घाटों में लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं। शुक्रवार से नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय महापर्व शुरू होगा। इस अवसर पर व्रती शुद्धता के साथ सात्विक भोजन ग्रहण करेंगी। गुरुवार को घाटों पर रंग-रोगन किया गया। आकर्षक कलाकृति उकेरी की गई हैं। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। आईटीओ स्थित छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश (हाथी घाट) के महासचिव आरके सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं के रुकने और खाने-पीने की व्यवस्था की गई है। सचिव बृजेश पांडेय ने बताया कि इस वर्ष भव्यता के साथ छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। गोताखोरों के साथ चार से पांच बोट भी तैनात रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। नेहरू प्लेस स्थित मिथिलांचल छठ पूजा समिति आस्था कुंज पार्क के अध्यक्ष अनु कुमार ठाकुर ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 20 से 25 सेवादारों को तैनात किया है। टेंट की व्यवस्था भी की है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को कई लोगों वेदियों का निर्माण किया।

बाजारों में खरीदारी का दौर शुरू छठ महापर्व को लेकर बाजारों में खरीदारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़गंज, लक्ष्मी नगर, शाहदरा, मंडावली, कोंडली, ओखला, सोनिया विहार सहित अलग-अलग बाजारों में लोग सूप, दउरा, मिट्टी के चूल्हे और पूजन सामग्री की खरीदारी में जुटे रहे। छठी मैया को प्रसाद चढ़ाने के लिए भक्तों ने फल भी खरीदे। पहाड़गंज बाजार में स्थायी दुकानों के अलावा सड़क किनारे अस्थायी दुकानें भी सज गई हैं। बाजार में सूप, दउरा की शुरुआती कीमत 100 से 120 रुपये से है। गोल मार्केट से खरीदारी करने आई मानसी ने बताया कि नहाय-खाय के साथ महापर्व शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को अधिक भीड़ रह सकती है। इस वजह से बाजार में खरीदारी पहले ही कर ली है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और रेखा गुप्ता ने किया लोकार्पण छठ महापर्व से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने बिहार और पूर्वांचल समाज को बड़ी सौगात दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को मुनक नहर पर विकसित देश के सबसे लंबे (11 किलोमीटर) छठ घाट का लोकार्पण किया।

115.29 करोड़ से बदली तस्वीर इस परियोजना के तहत 115.29 करोड़ रुपये की लागत से नहर के दोनों किनारों पर छठ घाट के निर्माण के साथ-साथ सर्विस रोड, पुलों का निर्माण, सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण समेत कुल सात प्रमुख विकास कार्य कराए जा रहे हैं। समारोह में मुख्य अतिथि नितिन नवीन ने कहा कि छठ पर्व शुद्धता, अनुशासन और सामूहिकता का प्रतीक है।

पूरे साल जनउपयोगी रहेगा परिसर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्षों से उपेक्षित इस क्षेत्र में डबल इंजन सरकार तेजी से विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं घाटों पर जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इसे सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने वाला कदम बताया। वहीं, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने जानकारी दी कि यहां एक समय में 30 हजार से अधिक श्रद्धालु जुट सकेंगे। कार्यक्रम में सांसद प्रवीण खंडेलवाल, कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे।

मुनक नहर व आसपास के प्रमुख विकास कार्य ● कुल लंबाई: 11 किमी (देश का सबसे लंबा छठ घाट होने का दावा)

● कुल लागत: 115.29 करोड़ रुपये

● क्षमता: एक साथ 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की व्यवस्था

● खासियत: सीढ़ियां, आधुनिक लाइटिंग, पार्क, पार्किंग और साल भर सांस्कृतिक आयोजनों की सुविधा।

●निरीक्षण सड़क (62% काम पूरा): आउटर रिंग रोड से प्रेमबाड़ी पुल तक नहर के दोनों किनारों पर वैकल्पिक कनेक्टिविटी के लिए सड़क निर्माण।

●सिंगलपुर पुल चौड़ीकरण (88% काम पूरा): यातायात सुगम बनाने के लिए सिंगलपुर गांव के पास स्थित पुल को डबल लेन किया जा रहा है।

●हैदरपुर में डबल लेन पुल: पुराने सिंगल लेन पुल की जगह नया डबल लेन पुल बन रहा है।

●छह लेन का नया पुल (प्रस्तावित): सिंगलपुर गांव के पास यह पुल शालीमार बाग और पीतमपुरा को आपस में जोड़ेगा।