1400 घाट, CCTV कैमरे और ट्रैफिक एडवाइजरी; छठ महापर्व के लिए दिल्ली-NCR में क्या तैयारी
Chhath Puja: सभी घाटों पर महिलाओं की सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। रेखा गुप्ता ने बताया कि रोशनी, पीने का पानी, शौचालय, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, साफ-सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
Chhath Puja 2026: देशभर में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर में भी इसके लिए खूब तैयारी की गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को दक्षिण दिल्ली के पंचशील एन्क्लेव में 'खरना पूजा एवं प्रसाद सेवा' कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने घोषणा की कि रविवार को सोनिया विहार में डूबते सूर्य को और सोमवार को ITO के पास हाथी घाट पर उगते सूर्य को 'अर्घ्य' देंगी। सोमवार इस प्रमुख त्योहार का आखिरी दिन है, जो मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है।
दिल्ली सरकार ने बताया कि उसने पूरी राजधानी में 1,400 से अधिक छठ घाट तैयार किए हैं, और मुख्यमंत्री खुद इन तैयारियों की निगरानी कर रही हैं। रेखा गुप्ता ने बताया कि उन्होंने तैयारियों का जायजा लेने के लिए जन प्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को प्रमुख घाटों पर खुद मौजूद रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।
सीसीटीवी कैमरों से निगरानी
उन्होंने बताया कि छठ घाटों की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए की जा रही है, जो एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। इससे अधिकारियों को आपातकालीन स्थितियों का पता लगाने और सुरक्षा कर्मियों को सतर्क करने में मदद मिलेगी। रेखा गुप्ता ने बताया कि रोशनी, पीने का पानी, शौचालय, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, साफ-सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रमुख सुविधाओं में उत्तरी दिल्ली में मुनक नहर के किनारे हाल ही में तैयार किया गया 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट भी शामिल है।
NCR में क्या तैयारियां
गुरुग्राम में छठ पूजा के लिए 24 जगहों की पहचान की गई है। इनमें सेक्टर 5 में लेबर चौक, बजघेरा पुलिस स्टेशन के पास न्यू पालम विहार, शक्ति पार्क, कन्हाई गांव, देवी लाल कॉलोनी, सेक्टर 15 भाग 2, सूरत नगर चरण 2, कादीपुर सामुदायिक केंद्र, सरस्वती एन्क्लेव, बसई तालाब और चक्करपुर गांव शामिल है। नगर निगम ने कहा कि घाटों पर साफ-सफाई बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 73 जगहों पर लगभग 3,000 जवानों को तैनात किया गया है।
गाजियाबाद के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी
गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने रविवार और सोमवार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जडारी की है जिसमें रूट डायवर्जन की जानकारी दी गई है। इसके तहत त्योहार के दौरान भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक रहेगी।
डीसीपी (ट्रैफिक) त्रिगुण बिसेन ने बताया, ये डायवर्जन 15 नवंबर को दोपहर 12 बजे से लागू हो जाएंगे और 16 नवंबर तक जारी रहेंगे। एडवाइजरी के अनुसार, मोहन नगर से हिंडन नदी की ओर भारी वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें NH-9 की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह, न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन, साहिबाबाद के नागद्वार और राज नगर एक्सटेंशन से भी भारी वाहनों को हिंडन साइट की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी।
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अदिति शर्मा
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