Chhath Puja 2026: दिल्ली मेट्रो का बदला समय, जानिए कल कितने बजे शुरू होगी सर्विस
सभी टर्मिनल स्टेशनों से शुरू होने वाली मेट्रो ट्रेनें नियमित समय-सारणी लागू होने तक सभी लाइनों पर 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी।
राजीव शर्मा, नई दिल्ली: छठ पूजा-2026 के लिए दिल्ली मेट्रो के समय में बदलवा किया गया है। सोमवार को होने वाले उषा अर्घ्य को देखते हुए मेट्रो सेवाएं 2 घंटे पहले शुरू होंगी। डीएमआरसी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उषा अर्घ्य के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) सोमवार, 16 नवंबर को सुबह साढ़े 4 बजे से मेट्रो सेवाएं शुरू करेगा।
हर 15 मिनट में मिलेगी मेट्रो
सामान्य दिनों में मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू होती हैं। सभी टर्मिनल स्टेशनों से शुरू होने वाली मेट्रो ट्रेनें नियमित समय-सारणी लागू होने तक सभी लाइनों पर 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध रहेंगी।
दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस खास व्यवस्था से छठ महापर्व पर उषा अर्घ्य देने के लिए जाने वाले दिल्ली और पूर्वांचल के लाखों श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार छठ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
5 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती
उधर दिल्ली में 15 और 16 नवंबर को छठ पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और इसके लिए 5,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस के अनुसार, यमुना घाटों, तालाबों और उन स्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से मजबूत की गई है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना है।
सोमवार के लिए पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और शाहदरा जिलों के इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जहां धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इकट्ठे होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों के पुलिस उपायुक्तों ने सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए छठ पूजा आयोजकों और स्थानीय समितियों के सदस्यों के साथ बैठकें की हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पैदल, पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) कारों और मोटरसाइकिलों के जरिए गश्त की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें