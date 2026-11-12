छठ मनाने की खुशियां मातम में बदली, सड़क हादसे में पति-पत्नी और 2 बच्चों की मौत
घर में छठ पर्व की तैयारियां चल रही थीं। परिवार के साथ हंसी-खुशी से त्योहार मनाने की तमन्ना थी। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हरदोई के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे ने एक झटके में सारी खुशियां छीन लीं। नोएडा से प्रयागराज जा रहे पति-पत्नी और उनके दो बच्चों की मौत हो गई।
कहते हैं कि होनी के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हुआ नोएडा से छठ मनाने प्रयागराज जा रहे एक परिवार के साथ। गंगा एक्सप्रेसवे पर सांडी क्षेत्र में बुधवार दोपहर सड़क हादसे में नोएडा के दंपति और उनके दो मासूम बच्चों की जान चली गई। परिवार छठ पर्व मनाने के लिए प्रयागराज जा रहा था।
प्रयागराज के नीमसराय मुंडेरा निवासी जयगोविंद उपाध्याय एयरफोर्स से रिटायर हैं। उनके 40 साल के पुत्र सौरभ उपाध्याय नोएडा की एक आईटी कंपनी में वाइस चेयरमैन थे। सौरभ बुधवार सुबह 35 साल की पत्नी मेनका और बेटों सात साल के शियोम और डेढ़ साल के व्योम के साथ प्रयागराज के लिए निकले। कार सौरभ चला रहे थे। सांडी क्षेत्र में कार बेकाबू होकर डिवाइडर से भिड़ी और पलट गई। सौरभ, मेनका और श्योम की मौके पर ही मौत हो गई। घायल व्योम ने अस्पताल में दम तोड़ा।
खबर मिलते ही कोहराम मच गया
घर में छठ पर्व की तैयारियां होनी थीं और परिवार के साथ हंसी-खुशी त्योहार मनाने की तमन्ना थी लेकिन हरदोई के पास गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे ने एक झटके में सारी खुशियां छीन लीं। नोएडा से प्रयागराज आ रहे सौरभ उपाध्याय, उनकी पत्नी मेनका और दोनों मासूम बेटों की मौत की खबर उनके नीमसराय मुंडेरा स्थित पैतृक आवास पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। जिस घर को अपनों के आने का इंतजार था, वहां चीख-पुकार मच गई।
पिता कर रहे थे बेटा और पोतों का इंतजार
सौरभ के पिता जय गोविंद उपाध्याय और मां बेटे, बहू और दोनों पोतों के आने की राह देख रहे थे। जय गोविंद 2020 में एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हुए थे। सौरभ उनका इकलौता बेटा था। दो बेटियों मधुलिका और भावना की शादी हो चुकी है। 2018 में सौरभ और मेनका की शादी हुई थी। मेनका मूलरूप से गाजीपुर की रहने वाली थी। उनके मायके वाले लखनऊ के गोमतीनगर में रहते हैं। वह अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। सौरभ के सात वर्षीय बेटे शिवम और डेढ़ वर्षीय व्योम की मौत ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। दिसंबर में छोटे बेटे व्योम का जन्मदिन भी मनाया जाना था।
माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल
हादसे की खबर मिलते ही दोनों बेटियां अपने पतियों शिशिर उपाध्याय और ज्ञानेंद्र पांडेय के साथ पैतृक आवास पहुंचीं। माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल था। परिवार के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ चार अपनों को खोने के इस गहरे सदमे को कैसे सहें। मोहल्ले के लोगों और परिचितों का घर के बाहर भीड़ जुट गई।
एक दिन पहले दोस्तों से की थी मुलाकात
इस हादसे से कुछ घंटे पहले तक परिवार में त्योहार की खुशियां थीं। नोएडा के बिसरख स्थित निराला अपार्टमेंट में सौरभ का परिवार रहता था। नोएडा में उनके पड़ोसी और मूलरूप से नैनी के रहने वाले संदीप सिंह ने बताया कि मंगलवार को ही सौरभ व मेनका दोस्तों से मिलने आए थे। मेनका पहली बार छठ व्रत रखने जा रही थीं। हादसे की खबर से नोएडा की सोसाइटी में भी मातम छा गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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