छठ पर जाना है घर? दिल्ली के स्टेशनों से चलेंगी 28 स्पेशल ट्रेन; डिटेल्स जानें

छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की भीड़ दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर तेजी से बढ़ने लगी है। यात्रियों की सुविधा के लिए बुधवार को दिल्ली मंडल से कुल 28 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गईं।

इनमें नई दिल्ली से 9, आनंद विहार टर्मिनल से 6, शकूरबस्ती से 5 और दिल्ली जंक्शन से चार रेलगाड़ियां शामिल हैं। साथ ही मांग के अनुसार अनारक्षित गाड़ियां भी संचालित की गईं। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार को 26 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थीं, जबकि गुरुवार को 17 और गाड़ियां चलाने की योजना है। इनमें कई ट्रेनों में आधे कोच अनारक्षित यात्रियों के लिए रखे गए हैं।दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ की लगातार निगरानी की जा रही है। बुधवार दोपहर विशेष मांग के अनुसार नई दिल्ली से दरभंगा के लिए एक अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाई गई।