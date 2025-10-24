दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना को साफ करने का प्लान, हरियाणा ने खोले हथिनीकुंड बैराज के गेट

संक्षेप: छठ पूजा से ठीक पहले हरियाणा ने हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी के मुख्य चैनल में पानी का अतिरिक्त बहाव तेज कर दिया है, जिससे न सिर्फ नदी स्वच्छ होगी बल्कि श्रद्धालुओं को पूजा के लिए भी बेहतर माहौल मिलेगा। CWC के अनुसार पानी का प्रवाह न्यूनतम आवश्यकता से कहीं अधिक है।

छठ पूजा के ठीक पहले हरियाणा ने यमुना नदी में पानी की धारा को और तेज कर दिया है। CWC के आंकड़ों के मुताबिक, हथनीकुंड बैराज से यमुना के मुख्य चैनल में एक्स्ट्रा पानी छोड़ा गया है। यह कदम न सिर्फ नदी को स्वच्छ और जीवंत बनाने की दिशा में है, बल्कि छठ पूजा के लिए भी बेहतर माहौल तैयार कर सकता है।

छठ पूजा के लिए दिल्ली तैयार छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी के लोगों का प्रमुख त्योहार है, जो नदी किनारे मनाया जाता है। हरियाणा के इस कदम से यमुना में पानी का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है, जिससे नदी का पानी साफ दिखे और श्रद्धालुओं को पूजा में सहूलियत हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ा हुआ जल प्रवाह प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, जिससे नदी की सेहत में सुधार होता है।

CWC के आंकड़े बताते हैं कि मंगलवार शाम 5 बजे से यमुना के पूर्वी और पश्चिमी नहरों में पानी का प्रवाह पूरी तरह रोक दिया गया। ये नहरें आमतौर पर दिल्ली और हरियाणा के लिए सिंचाई और पेयजल की जरूरतें पूरी करती हैं। इसके बजाय, 130.2 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड (क्यूमेक्स) का पूरा पानी यमुना की मुख्य धारा में छोड़ा गया। मंगलवार रात 7 बजे तो यह प्रवाह 293.81 क्यूमेक्स तक पहुंच गया, जो दिल्ली के लिए जरूरी न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (10 क्यूमेक्स) से कहीं ज्यादा है।