Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newschhat puja yamuna river water flow increased haryana hathnikund barrage
दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना को साफ करने का प्लान, हरियाणा ने खोले हथिनीकुंड बैराज के गेट

दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना को साफ करने का प्लान, हरियाणा ने खोले हथिनीकुंड बैराज के गेट

संक्षेप: छठ पूजा से ठीक पहले हरियाणा ने हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी के मुख्य चैनल में पानी का अतिरिक्त बहाव तेज कर दिया है, जिससे न सिर्फ नदी स्वच्छ होगी बल्कि श्रद्धालुओं को पूजा के लिए भी बेहतर माहौल मिलेगा। CWC के अनुसार पानी का प्रवाह न्यूनतम आवश्यकता से कहीं अधिक है।

Fri, 24 Oct 2025 12:37 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

छठ पूजा के ठीक पहले हरियाणा ने यमुना नदी में पानी की धारा को और तेज कर दिया है। CWC के आंकड़ों के मुताबिक, हथनीकुंड बैराज से यमुना के मुख्य चैनल में एक्स्ट्रा पानी छोड़ा गया है। यह कदम न सिर्फ नदी को स्वच्छ और जीवंत बनाने की दिशा में है, बल्कि छठ पूजा के लिए भी बेहतर माहौल तैयार कर सकता है।

छठ पूजा के लिए दिल्ली तैयार

छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी के लोगों का प्रमुख त्योहार है, जो नदी किनारे मनाया जाता है। हरियाणा के इस कदम से यमुना में पानी का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है, जिससे नदी का पानी साफ दिखे और श्रद्धालुओं को पूजा में सहूलियत हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ा हुआ जल प्रवाह प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, जिससे नदी की सेहत में सुधार होता है।

CWC के आंकड़े बताते हैं कि मंगलवार शाम 5 बजे से यमुना के पूर्वी और पश्चिमी नहरों में पानी का प्रवाह पूरी तरह रोक दिया गया। ये नहरें आमतौर पर दिल्ली और हरियाणा के लिए सिंचाई और पेयजल की जरूरतें पूरी करती हैं। इसके बजाय, 130.2 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड (क्यूमेक्स) का पूरा पानी यमुना की मुख्य धारा में छोड़ा गया। मंगलवार रात 7 बजे तो यह प्रवाह 293.81 क्यूमेक्स तक पहुंच गया, जो दिल्ली के लिए जरूरी न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह (10 क्यूमेक्स) से कहीं ज्यादा है।

सिर्फ छठ के लिए नहीं, नदी की सेहत के लिए भी

एक अधिकारी ने साफ किया कि यह कदम सिर्फ छठ पूजा के लिए नहीं उठाया गया। उनका कहना है, "हमारा मकसद यमुना को पुनर्जनन देना है। यह नदी के प्रवाह को बनाए रखने और इसे साफ रखने की कोशिश है।"

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।