इस बार छठ पर यमुना में नहीं होगा जहरीला झाग! दिल्ली सरकार का खास हाई टेक प्लान समझिए

छठ पूजा की तैयारियों के बीच दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के जहरीले झाग को हटाने के लिए 24 लाख रुपये की एक हाई-टेक योजना लॉन्च की है, जिसमें ओखला बैराज पर स्प्रिंकलर और फोम अरेस्टर लगाए जाएंगे ताकि भक्तों को साफ और सुरक्षित पूजा स्थल मिल सके।

राजधानी दिल्ली में हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन यमुना नदी में हर साल उभरने वाला जहरीला झाग इस पर्व की रौनक को फीका कर देता है। इस बार दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है और यमुना को झागमुक्त बनाने के लिए एक खास योजना लॉन्च की है। अगर यह योजना सफल हुई तो तस्वीरों में भक्तों को झाग से भरी नदी में पूजा करते देखने का दृश्य अब बीते दिनों की बात होगी।

झाग पर वार, नदी होगी साफ दिल्ली सरकार ने इस बार छठ पूजा को खास बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। यमुना के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर पूजा स्थल तैयार किए जाएंगे। एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'हमारा लक्ष्य है कि भक्तों को स्वच्छ और सुरक्षित पूजा स्थल मिलें।' इसके लिए सरकार 10 पावर बोट, गोताखोर और ऑपरेटर नियुक्त कर रही है, जिनका काम होगा नदी में झाग को हटाना। इस मिशन पर करीब 24 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

हाई-टेक सर्विलांस और झाग हटाने की जुगत यमुना में झाग की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने कमाल की तकनीक अपनाई है। ओखला बैराज पर स्टैटिक स्प्रिंकलर और नावों पर मोबाइल स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे, जो एंटी-फोम एजेंट्स के साथ झाग को काबू करेंगे। इसके अलावा, विशेष फोम अरेस्टर लगाए जाएंगे, जो पानी को छानकर झाग को अलग करेंगे। जल बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, ‘बैराज से पानी के तेजी से गिरने और हलचल से झाग बनता है। हम बैराज की ढलान को और नरम करने की योजना बना रहे हैं।’

ओखला के पास एक अस्थायी प्रयोगशाला भी बनाई जाएगी, जहां पानी की गुणवत्ता पर नजर रखी जाएगी। गोताखोरों को भी तैनात किया जाएगा, ताकि किसी आपात स्थिति में भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

क्या है झाग का कारण? एक्सपर्ट्स का कहना है कि यमुना में झाग का मुख्य कारण अनुपचारित सीवेज, डिटर्जेंट, औद्योगिक कचरा और सड़ते जलकुंभी जैसे पौधे हैं। ये सारी चीजें मिलकर साबुन जैसे सर्फेक्टेंट अणु बनाती हैं, जो झाग का रूप ले लेते हैं। खासकर मानसून के बाद, जब तापमान कम होता है, झाग की समस्या और बढ़ जाती है। बेंगलुरु और हैदराबाद की प्रदूषित झीलों में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई है।

नए घाट और नई सुविधाएं दिल्ली सरकार यमुना के किनारे नए छठ घाट भी तैयार कर रही है। वजीराबाद बैराज से लेकर पुराने रेलवे पुल तक के इलाकों में 50 लाख रुपये की लागत से घाट बनाए जाएंगे। इनमें वजीराबाद घाट और सिग्नेचर ब्रिज के पास के स्थान शामिल हैं। इन घाटों को जेसीबी से समतल किया जाएगा, बांस की जाली से घेरा जाएगा और होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। एक अधिकारी ने बताया कि नदी के अंदर मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, मुनक नहर, मुंगेशपुर ड्रेन और शहर के कई कृत्रिम तालाबों पर भी छठ पूजा का आयोजन होगा।