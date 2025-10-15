Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newschhat puja yamuna river clean foam free delhi government plan

छठ से पहले यमुना का झाग हो छूमंतर! दिल्ली सरकार ने बनाया मास्टरप्लान

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने इस बार छठ पूजा से पहले यमुना नदी को झागमुक्त बनाने के लिए कमर कस ली है, जिसके तहत 10 पावर बोट्स, डिफोमिंग केमिकल्स और पानी का प्रवाह बढ़ाकर प्रदूषण के कारण बनने वाले झाग को हटाने का मास्टरप्लान तैयार किया गया है।

Wed, 15 Oct 2025 09:26 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on
छठ से पहले यमुना का झाग हो छूमंतर! दिल्ली सरकार ने बनाया मास्टरप्लान

दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार यमुना नदी को झागमुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। हर साल छठ के दौरान यमुना के झाग भरे पानी की तस्वीरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इस बार सरकार का दावा है कि नदी का पानी साफ और चमकदार होगा। आखिर यमुना के कायाकल्प का सरकार का क्या प्लान है? आइए बताते हैं।

झाग की जड़ तक पहुंचने की कोशिश

यमुना में झाग का मुख्य कारण है प्रदूषण। ओखला बैराज पर पानी ऊंचाई से गिरने के कारण साबुन जैसे सर्फेक्टेंट अणु झाग बनाते हैं। ये अणु अनट्रिटेड सीवेज, औद्योगिक कचरे, धोबी घाटों और मरते हुए जलकुंभी के सड़ने से आते हैं। खासकर सर्दियों में तापमान गिरने से झाग और स्थिर हो जाता है। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने इसे खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

दिल्ली सरकार का मास्टरप्लान

मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली जल बोर्ड की योजनाओं के लॉन्च के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, "इस बार छठ पूजा में यमुना में कोई झाग नहीं दिखेगा। जैसे मिंटो ब्रिज पर जलभराव की समस्या हल की, वैसे ही यमुना को भी झागमुक्त करेंगे।"

सरकार के इस प्लान में क्या-क्या?

  • पावर बोट्स का इस्तेमाल: इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 24 लाख रुपये की लागत से 10 पावर बोट्स किराए पर ली हैं, जो झाग को हटाने में मदद करेंगी।
  • डिफोमिंग केमिकल्स: वजीराबाद वाटर वर्क्स में डिफोमर केमिकल्स छिड़के जाएंगे, जो झाग को खत्म करेंगे। ये केमिकल्स बुलबुले तोड़ने में माहिर हैं।
  • पानी का प्रवाह बढ़ाना: ओखला बैराज पर पानी का प्रवाह बढ़ाकर झाग को बहाने की योजना है, ताकि प्रदूषक और झाग जमा न हो।

पहले बीजेपी ने झाग को बताया था जहर

पिछले सालों में जब बीजेपी विपक्ष में थी, तब उसने डिफोमिंग केमिकल्स को 'जहरीला' बताकर इसका विरोध किया था। अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी की सरकार खुद इन केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पांच साल तक दिल्लीवासियों को गुमराह करते रहे।

क्या कह रहे एक्सपर्ट्स?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिफोमिंग केमिकल्स और पावर बोट्स जैसे उपाय सिर्फ लक्षणों को दबाते हैं। यमुना की सेहत तभी सुधरेगी, जब प्रदूषण के स्रोतों पर लगाम लगेगी। अनट्रिटेड सीवेज और औद्योगिक कचरे को रोकना ही असली समाधान है।