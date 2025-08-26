‘मरीज दुकान पर आकर दवाएं खरीदने से बचेंगे’; केमिस्ट अलायंस की गुहार CCTV वाला आदेश वापस ले सरकार

दिल्ली में मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के सरकारी आदेश का विरोध शुरू हो गया है। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस (आरडीसीए) ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश का विरोध किया है।

राजधानी दिल्ली में मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के सरकारी आदेश का विरोध शुरू हो गया है। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट अलायंस (आरडीसीए) ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश का विरोध किया है। आरडीसीए ने इस कदम को "मरीजों की निजता के अधिकार का हनन" बताकर सरकार से इस आदेश को वापस लेने की अपील है। आरडीसीए के अध्यक्ष संदीप नांगिया ने कहा कि दवा दुकानों से सीसीटीवी कैमरे लगाने से मरीज दुकान पर आकर ऑफलाइन दवाइयां खरीदने से बचेंगे।

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 26 जुलाई को अपने आदेश में डॉक्टर के पर्चे के बिना “आदत डालने वाली” दवाओं की ओवर-द-काउंटर सेल पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली के सभी मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए थे।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय के बाद 18 अगस्त को राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल (एनसीओआरडी) की बैठक बुलाई गई, जिसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर्श (आरएमपी) के पर्चे के बिना स्पेशल दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की गई।

सरकार के आदेश में क्या लिखा एचटी द्वारा देखे गए आदेश में कहा गया है, ''बीएनएसएस की धारा 152 के तहत, दक्षिण जिले में शेड्यूल ‘एच’, ‘एच 1’ और ‘एक्स’ दवाएं बेचने वाले सभी मेडिकल स्टोर / केमिस्ट / फार्मेसी की दुकानों को अपनी दुकानों के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट / हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, जीएनसीटीडी द्वारा भी निर्देशित किया गया है। ऐसी दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज की डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी, एसडीएम या पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी समय आकस्मिक जांच की जा सकेगी। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में दोषी के विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरडीसीए ने पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की थी। सभी फार्मेसियों में सीसीटीवी लगाने के निर्देशों के बारे में बात करते हुए पत्र में लिखा गया है, “हालिया आदेश गंभीर संवैधानिक, कानूनी और व्यावहारिक चिंताओं को जन्म देता है।”

‘ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए नियम बने’ आरडीसीए के अध्यक्ष संदीप नांगिया ने एचटी से बात करते हुए कहा कि दवा दुकानों से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहना हमारे स्टोर में आने वाले मरीजों की निजता का हनन है और ऐसा करने से वे दुकान पर आकर ऑफलाइन दवाइयां खरीदने से बचेंगे, जहां कोई प्रतिबंध और उचित नियम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 'आदत डालने वाली दवाओं' की ओवर-द-काउंटर सेल को लेकर गंभीर है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरह के दवा बेचने वालों के लिए नियम होने चाहिए।

संदीप नांगिया ने आगे कहा, “हमें यह भी लगता है कि यह आदेश भेदभावपूर्ण है, क्योंकि केवल दक्षिण जिले के अधिकारी ही मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी लगाने का दबाव डाल रहे हैं।”