सर्वर डाउन होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर हड़कंप,कई उड़ानें ठप
बुधवार सुबह देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर अचानक अफरातफरी मच गई। एयरलाइन बुकिंग और चेक-इन सिस्टम से जुड़ा नावीटेयर का सर्वर ठप हो गया। सर्वर ठप होने के कारण कई उड़ानों में देरी हुई। अब सर्वर बहाल हो गया है।
बुधवार सुबह देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर अचानक अफरातफरी मच गई। एयरलाइन बुकिंग और चेक-इन सिस्टम से जुड़ा नावीटेयर का सर्वर ठप हो गया। इस तकनीकी गड़बड़ी का असर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत कई एयरपोर्ट पर देखने को मिला। सुबह 6:45 बजे से 7:28 तक करीब 43 मिनट तक सिस्टम बंद रहा, जिससे चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई। हालांकि, कुछ ही समय में सर्वर सही तरह से काम करने लगा और सेवाएं बहाल हो गईं।
IGI एयरपोर्ट पर लग गई लंबी लाइन
दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। चेक-इन काउंटर सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। एयरलाइन स्टाफ को मैन्युअली यात्रियों की एंट्री करनी पड़ी, जिससे लंबी लाइन गई। कई यात्रियों ने शिकायत की कि धीमी प्रक्रिया और काउंटरों पर भ्रम की स्थिति के कारण उनकी फ्लाइट छूट गई। सुबह के व्यस्त समय में सिस्टम फेल होने से यात्रियों में घबराहट और गुस्सा दोनों देखने को मिला।
इन एयरलाइंस की उड़ानें प्रभावित
तकनीकी गड़बड़ी का असर प्रमुख एयरलाइंस पर पड़ा। इनमें इंडिगो, अकासा एयर, स्पाइसजेट, एयर इंडिया की उड़ाने शामिल हैं। सर्वर ठप हो जाने के कारण कई फ्लाइट्स की उड़ान में देरी हुई है।
क्या है नाविटेयर ?
यह एक ग्लोबल एयरलाइन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो एयरलाइंस को बुकिंग, रिजर्वेशन, चेक-इन और बोर्डिंग से जुड़े सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है। अगर यह सिस्टम ठप हो जाए तो एयरलाइंस यात्रियों की प्रोसेसिंग सही तरीके से नहीं कर पाती, जिससे उड़ानों में देरी देखने को मिलती है।
सिस्टम हुआ बहाल
इस मामले की जानकारी देते हुए एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि, सुबह 8:25 बजे तक सिस्टम पूरी तरह बहाल कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, अब सभी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं,हालांकि,सुबह के समय आई इस दिक्कत ने हजारों यात्रियों को असुविधा हुई है।
नवंबर में भी हुआ था बड़ा तकनीकी फेल्योर
यह घटना पिछले साल नवंबर में हुई बड़ी तकनीकी गड़बड़ी की याद दिलाती है, जब दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में खराबी आने से 800 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई थीं। उस दौरान भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर असर पड़ा था और यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी थी।
