चावड़ी बाजार हादसा: दिल्ली पुलिस ने 3 ठेकेदारों को दबोचा, फरीदाबाद के गांव में छुपकर बैठे थे

दिल्ली के चावड़ी बाजार की गली शीश महल में गुरुवार को निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत के ढहने के मामले में दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद के सिरोही गांव से तीन ठेकेदारों सिराज, ताजुद्दीन और फुरकान को गिरफ्तार किया है।

दिल्ली पुलिस ने चावड़ी बाजार में इमारत ढहने के बाद से फरार 3 ठेकेदारों को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया।

दिल्ली पुलिस ने चावड़ी बाजार इलाके में गुरुवार को एक तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढहने के मामले में घटना के बाद से फरार तीन ठेकेदारों को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान सिराज, ताजुद्दीन और फुरकान के रूप में हुई है। इन्हें फरीदाबाद के सिरोही गांव से पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार, ये सभी पुरानी दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके के रहने वाले हैं। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हो गए थे।

दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहित (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां की गईं।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 9:48 बजे चावड़ी बाजार में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ, दिल्ली फायर सर्विस और नगर निगम ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। मलबे से निकाले गए दो लोगों किशोरी (40) और संजीत (45) - की मौत हो गई, जो मजदूर थे। वहीं दो अन्य लोगों सहदेव चौधरी (25) और फिरोज (37) को बचाकर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं।

एमसीडी के दो अधिकारी सस्पेंड दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे की जांच के आदेश और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) और असिस्टेंट इंजीनियर (एई) को तत्काल सस्पेंड करने का भी आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और प्रभावित परिवारों को तत्काल अनुग्रह राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। रेखा गुप्ता ने कहा कि जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद एमसीडी ने जेई और एई को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा, पुरानी दिल्ली जोन के उपायुक्त ने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही का प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले जून में भी इस प्लॉट पर हो रहे अवैध निर्माण की ओर ध्यान दिलाया था।

हौज काजी थाने के एसएचओ ने एमसीडी के 'सिटी एसपी' जोन के उपायुक्त के नाम लिखे गए 15 जून के पत्र में निगम को सूचित किया था कि वहां अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है। पत्र में निर्माण कार्य को लगभग 70 वर्ग गज में फैले नए निर्माण के रूप में वर्णित किया गया था और जमीन के मालिक तथा ठेकेदार के रूप में फुरकान का नाम दिया गया था।

2 महीने में चार हादसे दिल्ली में 6 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच इमारत ढहने की तीन बड़ी घटनाएं सामने आईं, जिनमें 13 लोगों की जान चली गई। पहली घटना 6 सितंबर को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में हुई, जहां पांच मंजिला एक इमारत गिर गई जिसका इस्तेमाल पेइंग गेस्ट सुविधा के तौर पर हो रहा था। इसमें छात्रों और श्रमिकों सहित सात लोगों की मौत हो गई।

7 अक्टूबर को दिल्ली के नई सीमापुरी में चार-पांच मंजिला आवासीय इमारत ढह गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए।