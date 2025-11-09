फरीदाबाद की चावला कॉलोनी के हजारों लोगों के लिए गुड न्यूज, दोबारा बनेंगी एक दर्जन टूटी सड़कें
संक्षेप: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर की पूर्वी चावला कॉलोनी की करीब दर्जन भर से अधिक गलियों में अब आरएमसी की सड़क बनेंगी। इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक इन गलियों में सड़क तारकोल की बनी हुई हैं।
फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर की पूर्वी चावला कॉलोनी की करीब दर्जन भर से अधिक गलियों में अब आरएमसी की सड़क बनेंगी। इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक इन गलियों में सड़क तारकोल की बनी हुई हैं। लोगों की मानें तो यह सड़कें करीब 20 साल पहले बनी थीं जो अब पूरी तरह जर्जर हालत में हो चुकी हैं। फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए करीब सवा करोड़ रुपये का बजट रखते हुए टेंडर लगाया है। इन सड़कों के बनने की खबर से ही लोगों में काफी खुशी और राहत का माहौल है।
चावला कॉलोनी के निवासी प्रताप तोमर का कहना है कि काफी समय पहले बनाई गई सड़क अब पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। इनकी काफी समय से मरम्मत तक नहीं कराई गई है। इन सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं। इस कारण सड़कों से गुजरना भी काफी मुश्किल हो रहा है।
कॉलोनी के ही किस्मत दलाल और सत्य नारायण का कहना है कि करीब 15 साल पहले पूर्वी चावला कॉलोनी की सड़कों को बनाया गया था। उसके बाद निगम प्रशासन ने इन सड़कों की मरम्मत तक नहीं कराई। बारिश के दिनों में इन सड़कों से निकलना भी दुश्वार हो जाता है। अब निगम प्रशासन ने इन सड़कों की सुध ली है और अब उन्हें राहत मिल जाएगी।
पार्षद महेश गोयल का कहना है कि पूर्वी चावला कॉलोनी की करीब दर्जन पर गलियों में सैकड़ों परिवार रहते हैं जो काफी समय से टूटी सड़कों से काफी परेशान थे। अब ये सभी सड़कें आरएमसी की बनाई जाएंगी और उसके बाद लोगों को आने-जाने में बेहद सुविधा होगी।