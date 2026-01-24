कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दिल्ली में तीन चार्जिंग स्टेशन बना रहा DTC, शुरू हो गई प्रक्रिया

संक्षेप: एक अधिकारी ने बताया कि जो टेंडर जारी किए गए हैं, उसमें बसों और ट्रकों सहित अन्य व्यवसायिक वाहनों के लिए 240 KW ईवी चार्जर को बिजली सप्लाई करने के लिए 1,600 KVA कॉम्पैक्ट सब-स्टेशन लगाने और चालू करने का काम शामिल है।

राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए DTC (दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन) ने शनिवार से बस व ट्रक समेत अन्य व्यवसायिक (कमर्शियल) वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की प्रकिया शुरू कर दी। इस दौरान डीटीसी द्वारा नरेला, ओखला और द्वारका सेक्टर 22 क्लस्टर बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और इस काम में लगभग 11 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस दौरान डीटीसी ने इन चार्जिंग स्टेशनों को बिजली सप्लाई करने के लिए विद्युत सब-स्टेशन लगाने हेतु टेंडर भी जारी कर दिए हैं।

इन इलाकों के लिए शुरू हो गई प्रक्रिया इस काम के लिए DTC ने PWD (लोक निर्माण विभाग), CPWD (सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट), MES (मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज), रेलवे और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ रजिस्टर्ड, अप्रूव्ड और योग्य ठेकेदारों को काम पर रखने के लिए टेंडर भी जारी कर दिए हैं। इस दौरान यहां 240 किलोवॉट DC चार्जर से लैस चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। जिनमें चार्जिंग स्टेटस इंडिकेशन के लिए LCD टचस्क्रीन ह्यूमन इंटरफ़ेस और LED लाइटें लगी होंगी।

इस काम के लिए जारी हुआ टेंडर इस बारे में जानकारी देते हुए DTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो टेंडर जारी किए गए हैं, उसमें बसों और ट्रकों सहित अन्य व्यवसायिक गाड़ियों के लिए 240 KW (किलोवॉट) ईवी चार्जर को बिजली सप्लाई करने के लिए 1,600 KVA कॉम्पैक्ट सब-स्टेशन लगाने और चालू करने का काम शामिल है।

कई EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर चुका DTC दिल्ली सरकार ने यह कदम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने की गति बढ़ाने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट फ्लीट को ई-बसों में बदलने की उसकी योजनाओं के तहत उठाया है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि DTC ने पिछले साल नवंबर में रोहिणी सेक्टर 37, केशोपपुर, नांगलोई, कालकाजी, सुखदेव विहार, नंद नगरी, गाजीपुर और हसनपुर में अपने नौ बस डिपो में कमर्शियल गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का काम शुरू किया था।

कमर्शियल वाहनों के लिए हाई पॉवर चार्जर की जरूरत अधिकारियों ने बताया कि भारी कमर्शियल वाहनों की चार्जिंग सुविधा के लिए हाई पॉवर वाले डायरेक्ट करंट (DC) चार्जर की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट कंपनियां पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रही हैं, और अब DTC भी इस साल के अंत तक अपने पूरे बस फ्लीट को ई-गाड़ियों में बदलने के लक्ष्य के साथ इसी दिशा में आगे बढ़ रही है।