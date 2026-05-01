ग्रेटर नोएडा में चार मूर्ति से तिगरी गोल चक्कर तक सर्विस रोड होगा चौड़ा, 20 से अधिक सोसाइटियों तक राहत

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चार मूर्ति/गौड़ चौक से तिगरी गोलचक्कर के बीच सड़क के दोनों तरफ की सर्विस रोड चौड़ा की जा रही है। सर्विस रोड के चौड़ा होने से गाजियबाद आने-जाने वालों के साथ ही गौर सिटी-1, 2 और आसपास की 20 से अधिक सोसाइटियों में रहने वालों को भी सुविधा होगी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चार मूर्ति/गौड़ चौक से तिगरी गोलचक्कर के बीच आवागमन जल्द ही सुगम हो जाएगा। सड़क के दोनों तरफ की सर्विस रोड को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं, मुख्य सड़क पर निर्माणाधीन यूटर्न का काम अंतिम चरण में चल रहा है। सर्विस रोड के चौड़ा होने से गाजियबाद आने-जाने वालों को बड़ी राहत मिल जाएगी। गौर सिटी-1, 2 और आसपास की 20 से अधिक सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को भी काफी सहूलियत होगी। इस काम पर आठ करोड़ रुपये खर्च होंगे।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम से निजात के लिए चार मूर्ति चौक पर अंडरपास का काम तेज कर दिया गया है। इसे अगले चार माह में चालू करने का लक्ष्य है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में वाहनों का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जाम की समस्या पैदा होने लगी है। इससे निपटने के लिए सभी प्रमुख सड़कों को चौड़ी करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत चार मूर्ति/ गौड़ चौक से तिगरी तक लगभग दो किलोमीटर लंबे सर्विस रोड को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया है।

यूटर्न जुलाई तक होगा तैयार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक प्रभात शंकर ने बताया कि जमीन की उपलब्धता के आधार पर दोनों तरफ के सर्विस रोड को दो से तीन लेन का किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए, ताकि लोगों को आवाजाही में राहत मिल सके। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौड़ चौक और तिगरी के बीच पहले से ही यूटर्न का काम चल रहा है। इसका काम जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है।

लोगों को फायदा होगा गौर सिटी-1 और दो की सोसाइटी में रहने वाले लोगों के साथ क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद की तरफ जाने वाले लोग भी इस रास्ते से होकर आवाजाही करते हैं। सुबह से लेकर देर रात तक ट्रैफिक का दबाव होने की वजह से अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए यहां सर्विस रोड को चौड़ा करने के साथ तिगरी और गौड़ चौक के बीच मुख्य सड़क पर दो नए यूटर्न बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है।