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काम की बात: चार धाम यात्री ठगी और फर्जीवाड़े से कैसे बचें, UP पुलिस देगी सही बुकिंग और हेल्प से जड़ी जानकारी

May 07, 2026 10:14 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
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यूपी पुलिस ने चार धाम यात्रा को लेकर होने वाली ठगी से निपटने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों को फर्जी बुकिंग वेबसाइट और फर्जी विज्ञापनों के माध्यमों से होने वाली ठगी के प्रति जागरूक किया जाएगा।

चार धाम यात्री ठगी और फर्जीवाड़े से कैसे बचें, UP पुलिस देगी सही बुकिंग और हेल्प से जड़ी जानकारी

चार धाम यात्रा को लेकर होने वाली ठगी से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों को फर्जी बुकिंग वेबसाइट और फर्जी विज्ञापनों के माध्यमों से होने वाली ठगी के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि चार धाम यात्रा के लिए उन्हें कैसे हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है।

नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि चार धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को ठगी से बचाने के लिए अभियान चलाने के लिए मुख्यालय से निर्देश जारी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न पर्यटन स्थलों और चारधाम यात्रा के नाम पर मिलते जुलते नामों से फर्जी वेबसाइट तैयार कर ठग हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर अधिकांश लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। ठगी से बचाने के लिए आरडब्लूए और एओए के प्रतिनिधियों को जानकारी दी जा रही है।

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उत्तराखंड सरकार ने जारी की अधिकृत वेबसाइट

चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं, होटलो और टूर और ट्रैवल सेवाओं में साइबर ठगी को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए अधिकृत वेबसाइट https:// heliyatra.irctc.co.in निर्धारित की है। राज्य पर्यटन विभाग ने एक आधिकारिक व्हाट्स एप नम्बर 8394833833 जारी किया है।

साइबर ठग पर्यटकों से इस तरह ठगी कर रहे

पर्यटन के लिए आधिकारिक वेबसाइट जैसी दिखने वाली और मिलते-जुलते नामों से फर्जी वेबसाइट तैयार की जाती है। सर्च इंजन एवं सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से इन्हें ऊपर दिखाया जाता है। चारधाम यात्रा हेली सेवा के नाम से विज्ञापन/ पोस्ट के माध्यम से प्रचार कर लोगों से संपर्क करते हैं। ठग खुद को ट्रेवल कंपनी का अधिकृत एजेंट बताकर 30 प्रतिशत डिस्काउंट और तुरंत टिकट देने का लालच देते हैं। सस्ता ऑफर देकर म्यूल बैंक खातों मे रुपये ट्रांसफर करा लेते हैं। लास्ट सीट, वीआईपी एक्सेस जैसे लालच देकर भुगतान का दबाव बनाते हैं। भुगतान के लिए फर्जी यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड साझा करते हैं।

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पुलिस थानों को ये निर्देश दिए गए

● यात्रा शुरू होने से पहले आम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए, ताकि लोग केवल अधिकृत पोर्टल से ही बुकिंग करें ।

● फ्रॉड से संबंधित यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड एवं सोशल मीडिया एकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर, वॉट्सएप नंबर, सोशल मीडिया आईडी आदि का सेवा विवरण प्राप्त किया जाए ।

● पीड़ित अपने घर पहुंच गया और घटनास्थल उत्तराखंड का है तथा अपराध दर्ज नहीं हुआ तो थाने पर जीरो एफआईआर पंजीकृत कराकर उत्तराखंड स्थानांतरित करें।

लोगों को इन बातों के बारे में जानकारी जरूरी

● केवल अधिकृत सरकारी वेबसाइट से ही बुकिंग करें।

● वॉट्सएप/सोशल मीडिया के माध्यम से आई बुकिंग ऑफर पर भरोसा न करें।

● भुगतान से पहले वेबसाइट की प्रमाणिकता अवश्य जांचें।

● फर्जी यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड पर भुगतान न करें।

● ठगी होने पर 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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