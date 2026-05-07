चार धाम यात्री ठगी और फर्जीवाड़े से कैसे बचें, UP पुलिस देगी सही बुकिंग और हेल्प से जड़ी जानकारी

यूपी पुलिस ने चार धाम यात्रा को लेकर होने वाली ठगी से निपटने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों को फर्जी बुकिंग वेबसाइट और फर्जी विज्ञापनों के माध्यमों से होने वाली ठगी के प्रति जागरूक किया जाएगा।

चार धाम यात्रा को लेकर होने वाली ठगी से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों को फर्जी बुकिंग वेबसाइट और फर्जी विज्ञापनों के माध्यमों से होने वाली ठगी के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि चार धाम यात्रा के लिए उन्हें कैसे हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है।

नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि चार धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को ठगी से बचाने के लिए अभियान चलाने के लिए मुख्यालय से निर्देश जारी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न पर्यटन स्थलों और चारधाम यात्रा के नाम पर मिलते जुलते नामों से फर्जी वेबसाइट तैयार कर ठग हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर अधिकांश लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। ठगी से बचाने के लिए आरडब्लूए और एओए के प्रतिनिधियों को जानकारी दी जा रही है।

उत्तराखंड सरकार ने जारी की अधिकृत वेबसाइट चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं, होटलो और टूर और ट्रैवल सेवाओं में साइबर ठगी को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए अधिकृत वेबसाइट https:// heliyatra.irctc.co.in निर्धारित की है। राज्य पर्यटन विभाग ने एक आधिकारिक व्हाट्स एप नम्बर 8394833833 जारी किया है।

साइबर ठग पर्यटकों से इस तरह ठगी कर रहे पर्यटन के लिए आधिकारिक वेबसाइट जैसी दिखने वाली और मिलते-जुलते नामों से फर्जी वेबसाइट तैयार की जाती है। सर्च इंजन एवं सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से इन्हें ऊपर दिखाया जाता है। चारधाम यात्रा हेली सेवा के नाम से विज्ञापन/ पोस्ट के माध्यम से प्रचार कर लोगों से संपर्क करते हैं। ठग खुद को ट्रेवल कंपनी का अधिकृत एजेंट बताकर 30 प्रतिशत डिस्काउंट और तुरंत टिकट देने का लालच देते हैं। सस्ता ऑफर देकर म्यूल बैंक खातों मे रुपये ट्रांसफर करा लेते हैं। लास्ट सीट, वीआईपी एक्सेस जैसे लालच देकर भुगतान का दबाव बनाते हैं। भुगतान के लिए फर्जी यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड साझा करते हैं।

पुलिस थानों को ये निर्देश दिए गए ● यात्रा शुरू होने से पहले आम लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए, ताकि लोग केवल अधिकृत पोर्टल से ही बुकिंग करें ।

● फ्रॉड से संबंधित यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड एवं सोशल मीडिया एकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर, वॉट्सएप नंबर, सोशल मीडिया आईडी आदि का सेवा विवरण प्राप्त किया जाए ।

● पीड़ित अपने घर पहुंच गया और घटनास्थल उत्तराखंड का है तथा अपराध दर्ज नहीं हुआ तो थाने पर जीरो एफआईआर पंजीकृत कराकर उत्तराखंड स्थानांतरित करें।

लोगों को इन बातों के बारे में जानकारी जरूरी ● केवल अधिकृत सरकारी वेबसाइट से ही बुकिंग करें।

● वॉट्सएप/सोशल मीडिया के माध्यम से आई बुकिंग ऑफर पर भरोसा न करें।

● भुगतान से पहले वेबसाइट की प्रमाणिकता अवश्य जांचें।

● फर्जी यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड पर भुगतान न करें।