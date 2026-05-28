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पहले से 2.25 डिग्री ज्यादा गर्म हो रहीं दिल्ली की रातें, 14 साल का रिकॉर्ड टूटा; विशेषज्ञों ने बताई वजह

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में रात की गर्मी ने इस बार बीते 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी के बदलते मिजाज ने दिल्लीवालों की नींद छीन ली है। राजधानी की रातें अब पहले की तुलना में कम ठंडी हो रही हैं। इसके चलते लोग पहले से लगभग सवा दो डिग्री ज्यादा गर्म रातों का सामना कर रहे हैं।

पहले से 2.25 डिग्री ज्यादा गर्म हो रहीं दिल्ली की रातें, 14 साल का रिकॉर्ड टूटा; विशेषज्ञों ने बताई वजह

दिल्ली में रात की गर्मी ने इस बार बीते 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी के बदलते मिजाज ने दिल्लीवालों की नींद छीन ली है। राजधानी की रातें अब पहले की तुलना में कम ठंडी हो रही हैं। इसके चलते लोग पहले से लगभग सवा दो डिग्री ज्यादा गर्म रातों का सामना कर रहे हैं।

रातें नौ फीसदी कम ठंडी हो रही

दिल्ली के लोग इन दिनों सबसे ज्यादा झुलसाने वाली गर्मी से जूझ रहे हैं। परेशानी का बात यह है कि दिनभर जहां लोगों को गर्म हवा के थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं, वहीं रात के समय भी तापमान में अपेक्षित गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहले की तुलना में अब दिल्ली की रातें नौ फीसदी कम ठंडी हो रही हैं। यानी दिन की तुलना में रात के तापमान में जितनी गिरावट आनी चाहिए, वह नहीं आ रही है। रिपोर्ट में वर्ष 2014 से 2023 के बीच में रात के भू सतह तापमान का विश्लेषण किया गया है।

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मई में 2012 के बाद सबसे गर्म रात

तेज धूप के चलते दिन का तापमान तेजी से बढ़ता है, जबकि रात में धीरे-धीरे तापमान में गिरावट आती है। 2014 में दिन की तुलना में रात के भू सतह तापमान में 12 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाती थी, लेकिन वर्ष 2023 में यह गिरावट सिर्फ 9.8 डिग्री तक ही रह गई। यानी पहले की तुलना में अब रात के तापमान में लगभग सवा दो डिग्री तक कम गिरावट आ रही है। इस बार मई में रातों की गर्मी ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 25 मई को न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो वर्ष 2012 के मई महीने के बाद सबसे ज्यादा है।

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बीते पांच साल में से तीन सामान्य से ज्यादा गर्म

मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बीते पांच में से तीन साल ऐसे रहे हैं, जब मई में रात का तापमान सामान्य से ज्यादा गर्म रहा। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में मई का औसत तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन, इस महीने 27 तारीख तक ही औसत तापमान 25.8 डिग्री पर पहुंच चुका है।

क्यों बढ़ रही है रात में गर्मी

विशेषज्ञों के मुताबिक, लगातार हो रहे निर्माण के चलते हरियाली कम हुई है और कंक्रीट वाले हिस्से बढ़े हैं। इसके अलावा सड़कों और भारी यातायात के चलते भी खूब गर्मी पैदा होती है। इमारतें, सड़कें और कंक्रीट के अन्य ढांचे दिन में गर्मी सोख लेते हैं। हरियाली और पानी वाली जगहें कम होने के चलते रात में यह गर्मी बाहर नहीं निकलती और फंसी रह जाती है। ऐसी स्थानों पर रात समय में भी तापमान ऊंचा बना रहता है।

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रात की गर्मी सेहत पर ज्यादा भारी

सस्टेनेबल हैबिटेट, सीएसई के प्रोग्राम डायरेक्टर रजनीश सरीन का कहना है कि रात की गर्मी स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। दिनभर गर्म मौसम में काम करने वाले गिग वर्कर, निर्माण और कृषि श्रमिक, रेहड़ी-पटरी कारोबारी आदि को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोगों को खास सतर्कता बरतनी चाहिए।

रिपोर्टः संजय कुशवाहा

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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