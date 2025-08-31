दिल्लीवालों के बिजली बिल में हर महीने बदलाव संभव, DERC का क्या नया प्रस्ताव

दिल्लीवालों के बिजली बिल में अब हर महीने बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने एक प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएसी) जोड़ सकेंगी।

दिल्लीवालों के बिजली बिल में अब हर महीने बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी ) ने एक प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएसी) जोड़ सकेंगी।

इसके लिए कंपनियों को अब पहले से डीईआरसी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक बिजली कंपनियों को यह अतिरिक्त शुल्क (पीपीएसी) बढ़ाने के लिए डीईआरसी से अनुमति लेनी पड़ती थी।

लोगों से सुझाव मांगे गए : प्रस्ताव के मुताबिक, डीईआरसी ने अपनी 2017 की टैरिफ नियमावली में बदलाव का सुझाव दिया है। इस पर जनता और अन्य हितधारकों से 24 सितंबर तक सुझाव मांगे गए हैं।

अगर यह लागू होता है तो दिल्ली में बिजली खरीद पर होने वाले खर्च की गणना हर महीने की जाएगी और उसके आधार पर उपभोक्ताओं के बिल में सीधे 10% तक अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जा सकेगा।

क्या है पीपीएसी : पीपीएसी (पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट) वह अतिरिक्त शुल्क है जो बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से वसूलती हैं। यह उनकी बिजली खरीद और ईंधन की लागत पर आधारित होता है। अभी तक यह हर तीन महीने में तय होता है और इसे बढ़ाने के लिए डीईआरसी की अनुमति जरूरी होती है। आम तौर पर गर्मियों में मांग बढ़ने पर यह ज्यादा हो जाता है और सर्दियों में घट जाता है।

हर दो महीने बाद दिखेगा असर : बिजली की खरीद पर होने वाले खर्च की गणना हर महीने होगी, लेकिन उसका असर उपभोक्ताओं के बिल में दो महीने बाद दिखेगा। यानी अगर अप्रैल में बिजली खरीदना महंगा हो गया, तो उसका असर जून के बिल में आएगा। इसी तरह, अगर लागत घटती है तो उसका फायदा भी दो महीने बाद मिलेगा। बिजली कंपनियों ने डीईआरसी के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे अच्छा कदम बताया है। हालांकि, उनका कहना है कि इस पर कोई अधिकतम सीमा तय नहीं होनी चाहिए।

कंपनियों ने किया स्वागत, आरडब्ल्यूए विरोध में उतरीं : बिजली कंपनियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और कहा कि इससे लागत का बोझ सीधे बिलों में एडजस्ट हो पाएगा। हालांकि, उनका मानना है कि इस पर अधिकतम सीमा तय नहीं होनी चाहिए।

दूसरी ओर, आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर अचानक ज्यादा बोझ पड़ेगा और कंपनियां मनमानी कर सकती हैं। पूर्वी दिल्ली आरडब्ल्यूए के वी.एस. वोहरा ने सवाल उठाया कि अगर हर महीने 10% तक बढ़ोतरी की छूट दी जाएगी तो फिर डीईआरसी की भूमिका ही क्या बचेगी।

यूं समझिये क्या है पीपीएसी मान लीजिए आपने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की आपकी ऊर्जा शुल्क 5 रुपये प्रति यूनिट से → कुल 500 रुपये हुआ। आपका फिक्स्ड चार्ज 100 रुपये था।

अब मान लीजिए कि बिजली कंपनियों को बिजली खरीदने का खर्च बढ़ गया और डीईआरसी ने 5% पीपीएसी लगाने की अनुमति दी, तो बिल की गणना ऐसे होगी-

ऊर्जा शुल्क = 500

फिक्स्ड चार्ज = 100

पीपीएसी

(5%, 500+100) = 30

आपका कुल बिल

500 + 100 + 30 = 630

वर्तमान में बिलों पर पीपीएसी बिजली कंपनी :- पीपीएसी बीआरपीएल :- 11.58%

बीवाईपीएल :- 12.17%

टाटा पावर :- 10.47%

मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी ● कंपनियों को पीपीएसी के लिए अब पहले से डीईआरसी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी।

● सवाल उठे कि कंपनियों को हर माह 10% बढ़ोतरी की छूट मिली तो फिर डीईआरसी की भूमिका क्या होगी।