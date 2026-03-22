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काम की बात: दिल्ली के चंद्रावल प्लांट में फटा पाइप, इन इलाकों में भी 3 दिन नहीं आएगा पानी

Mar 22, 2026 07:46 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पाइपलाइन फटने से कई इलाकों में जलापूर्ति रुक गई है। मरम्मत में लगभग 3 दिन का समय लग सकता है जिससे दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। 

दिल्ली के चंद्रावल प्लांट में फटा पाइप, इन इलाकों में भी 3 दिन नहीं आएगा पानी

दिल्ली के चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की पाइपलाइन फटने और पंप हाउस में पानी भरने के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जलापूर्ति पूरी तरह रुक गई है। मरम्मत और पंप हाउस को दोबारा शुरू करने में लगभग 3 दिन का समय लग सकता है। इस दौरान कई इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी। प्रशासन का कहना है कि मरम्मत का तेजी से काम चल रहा है। लोगों से सावधानीपूर्वक पानी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। आपात स्थिति के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क विवरण भी जारी किए गए हैं।

पाइप फटने से जलभराव

दिल्ली जल बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट-2 में पंप हाउस के समीप 600 एमएम व्यास की बैकवॉश लाइन के फटने के कारण पंप हाउस में जल भराव हो गया है। इससे वहां बिजली उपकरण और मशीने खराब हो गए हैं। इस तकनीकी खराबी के कारण प्लांट से होने वाली जलापूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है।

इन इलाकों में पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित

प्रशासन का कहना है कि मशीनों को सुखाने और मरम्मत के काम में लगभग 3 दिन का समय लग सकता है। इस दौरान सिविल लाइंस, हिंदूराव अस्पताल एवं आसपास के क्षेत्र, कमला नगर, शक्ति नगर एवं आसपास के क्षेत्र, करोल बाग, पहाड़गंज और NDMC के क्षेत्र, राजिंदर नगर, पटेल नगर (पूर्व/पश्चिम), बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंदरपुरी एवं आसपास के क्षेत्र, कैंटोनमेंट, वसंत विहार, आरके पुरम, मुनिरका एवं दक्षिणी दिल्ली के कुछ भाग, तिमारपुर एवं मल्का गंज के कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी।

पानी का समझदारी से करें इस्तेमाल

दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे पानी का बहुत सावधानी और समझदारी से इस्तेमाल करें। मरम्मत का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। आपात स्थिति में पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं।

जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई का भी चलेगा काम

यही नहीं सालाना आधार पर होने वाली भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई की वजह से भी दिल्ली के ज्यादा इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहने की सूचना दिल्ली जलबोर्ड की ओर से जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 23 और 24 मार्च यानी सोमवार और मंगलवार को दिल्ली के 7 से अधिक इलाकों में पानी नहीं आएगा।

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इन इलाकों में भी पानी की सप्लाई पर रहेगा असर

23 मार्च (सोमवार) को दिल्ली के बीआई ब्लॉक, शालीमार बाग BPS, BW ब्लॉक शालीमार बाग BPS, आजादपुर मंडी, सेक्टर 18, 19 और बादली गांव में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं 24 मार्च को (मंगलवार) को यू एंड वी ब्लॉक शालीमार बाग BPS, SD ब्लॉक पीतमपुरा, आजादपुर मंडी, सेक्टर 18, 19 और बादली गांव में पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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