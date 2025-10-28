Hindustan Hindi News
सीलिंग पर चांदनी चौक के व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत, MCD को दिए ये निर्देश

सीलिंग पर चांदनी चौक के व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत, MCD को दिए ये निर्देश

संक्षेप: दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर चांदनी चौक के व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल अस्थायी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एमसीडी एक्ट के तहत व्यापारियों को मिले अधिकारों को बरकरार रखते हुए एमसीडी को फिर सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

Tue, 28 Oct 2025 06:11 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में सीलिंग के मुद्दे पर चांदनी चौक के व्यापारियों को फिलहाल अस्थायी राहत मिल गई है। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अधिनियम के तहत व्यापारियों को मिले अधिकारों को बरकरार रखते हुए एमसीडी को फिर सुनवाई के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने एमसीडी के अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्देश दिए हैं कि वह 62 लंबित अपीलों पर 31 दिसंबर तक मेरिट के आधार पर निर्णय लें। वहीं, इस मामले में पक्षकार बनाए जाने के लिए अब दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

एमसीडी की ओर से चांदनी चौक के कई बाजारों में दुकानों की सीलिंग की जा चुकी है। वहीं, कुछ अन्य बाजारों के 100 से ज्यादा दुकानदारों को सीलिंग के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इस मामले में कटरा नील बाजार की गली घंटेश्वर के कई दुकानदार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश के आधार पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एमसीडी ने आनन-फानन में भैयादूज के दिन कटरा नील बाजार की नौ दुकानों को सील कर दिया था।

व्यापारियों ने बताया कि एमसीडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि फिलहाल अपीलीय न्यायाधिकरण में 62 मामले हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण को इन सभी मामलों में मेरिट के आधार पर सुनवाई पूरी कर 31 दिसंबर तक निर्णय देने के निर्देश दिए हैं।

व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक करेंगे सांसद: भाजपा सांसद व कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि वह जल्द ही दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक संघ और नेताओं की बैठक बुलाएंगे, ताकि सीलिंग समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जा सके। इसके लिए जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। सरकार से भी मामले में पूरा सहयोग मांगा जाएगा।

सीएम और सांसद ने व्यापारियों का किया था समर्थन

चांदनी चौक में नौ दुकानों को सील किए जाने और 100 से ज्यादा को नोटिस जारी किए जाने के मामले में क्षेत्रीय सांसद व व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने हस्तक्षेप किया था। उन्होंने चांदनी चौक के व्यापारी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ वार्ता कराई थी। सीएम ने भी इस मामले में व्यापारियों को मदद का भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव, एमसीडी के अफसरों के साथ बैठक कर निर्देश भी जारी किए थे।

