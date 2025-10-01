chandni chowk shops sealing matter what will be traders next step discussed in meeting with BJP MP चांदनी चौक में दुकानों की सीलिंग मामले में क्या होगा व्यापारियों का अलग कदम, BJP सांसद संग बैठक में चर्चा, Ncr Hindi News - Hindustan
चांदनी चौक में दुकानों की सीलिंग मामले में क्या होगा व्यापारियों का अलग कदम, BJP सांसद संग बैठक में चर्चा

दिल्ली के चांदनी चौक में 70 दुकानों की सीलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया है कि निचली अदालतों से मिले स्टे आदेश 31 दिसंबर तक की वैध माने जाएंगे। इसके बाद, व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि वे इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 07:46 AM
दिल्ली के चांदनी चौक में दुकानों की सीलिंग का नोटिस मिलने से परेशान व्यापारियों ने मंगलवार को व्यापारी नेता व सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ बैठक कर इसका समाधान निकालने की मांग की। चांदनी चौक में करीब पौने तीन घंटे चली इस बैठक में सीलिंग के अलावा जीएसटी में विसंगतियों और बाजार की अन्य स्थानीय समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में सांसद ने आश्वासन दिया कि सीलिंग का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जरिये लड़ाई लड़ी जाएगी। दिल्ली सरकार के माध्यम से भी व्यापारियों की मदद की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चांदनी चौक की 70 दुकानों पर सीलिंग का खतरा बढ़ गया है। ये दुकानें कटरा नील, गली घंटेश्वर आदि क्षेत्रों में स्थित हैं।

व्यापारिक संगठन दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन (डीएचएमए) की ओर से बुलाई गई बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा सीलिंग नोटिसों का रहा और करीब एक घंटे इसी पर मंथन किया गया। व्यापारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि सीलिंग पर किसी भी कोर्ट से जारी हुए स्थगन आदेश 31 दिसंबर के बाद समाप्त हो जाएंगे।

नए साल की शुरुआत से ही पुरानी दिल्ली के बाजारों में सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहार और शादियों के सीजन में कारोबार को छोड़कर व्यापारी अपनी दुकानों को बचाने के प्रयास में जुटे हैं।

डीएचएमए के महासचिव श्रीभगवान बंसल के मुताबिक, सांसद ने बताया कि सीलिंग के मुद्दे पर कोर्ट के जरिये लड़ी जाने वाली लड़ाई में वह साथ देंगे। बैठक में डीएचएमए के प्रधान मुकेश सचदेवा, व्यापारी प्रमोद अग्रवाल, कूचा महाजनी के प्रधान ताराचंद जालान, चंद्रभूषण गुप्ता, सुशील गोयल, राजेश मल्होत्रा आदि मौजूद रहे।

पहले एमसीडी भी दे चुका है नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने बीते 22 सितंबर को इस मामले में सुनवाई के दौरान स्पष्ट आदेश दिया कि निचली अदालतों से मिले स्टे आदेश 31 दिसंबर तक की वैध माने जाएंगे। चांदनी चौक स्थित इन दुकानों को एमसीडी पूर्व में सीलिंग की नोटिस दे चुका है। निचली अदालतों के स्थगन आदेश के कारण सीलिंग की प्रक्रिया रुकी है। इस मामले में चांदनी चौक के तीन दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने इस प्रकरण में एमसीडी से रिपोर्ट मांगी है कि जिन संपत्तियों को नोटिस दिया गया है, क्या वे शुरू से व्यावसायिक श्रेणी में हैं या बाद में उन्हें गैर आवासीय में परवर्तित करने की अनुमति दी गई है। एमसीडी को कोर्ट में यह रिपोर्ट दो सप्ताह में दाखिल करनी होगी।

कन्वर्जन शुल्क जमा करा चुका है एमसीडी

सीलिंग के इस केस में प्रतिवादी विजय कुमार ढींगरा के बेटे वकुल ढींगरा का कहना है कि एमसीडी की ओर से उनसे आवासीय संपत्ति को व्यावसायिक में परिवर्तित करने के लिए कन्वर्जन शुल्क लिया जा चुका है। इसके बावजूद एमसीडी ने सीलिंग का नोटिस जारी कर दिया।