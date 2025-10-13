Hindustan Hindi News
दीवाली से पहले चांदनी चौक के लोगों को सता रहा कौन सा डर? रेखा गुप्ता से ये मांग

Utkarsh Gaharwar नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 01:33 PM
देश के बाकी राज्यों की तरह भारत की राजधानी दिल्ली में भी दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच चांदनी चौक के लोगों को एक डर भी सता रहा है। चांदनी चौक के निवासियों के एक संगठन ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से त्योहारों के मौसम से पहले इस क्षेत्र में दमकल की गाड़ियां, एंबुलेंस और NDRF के जवानों को तैनात करने का आग्रह किया है।

भाजपा नेता और चांदनी चौक नागरिक मंच के महासचिव, प्रवीण शंकर कपूर ने 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में कहा कि यह व्यापार केंद्र अवैध बाजारों की एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है, जो पहले कभी नहीं देखी गई। इन बाजारों ने स्थानीय विधायकों और पार्षदों के राजनीतिक संरक्षण के तहत सड़कों पर अतिक्रमण कर लिया है। भाजपा नेता ने कहा कि इस साल स्थिति और भी खराब हो गई है। जबरदस्त भीड़ के कारण आपात स्थिति में स्थानीय लोगों और खरीदारों के लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि भीड़भाड़ वाली गलियों में दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस प्रवेश नहीं कर सकती हैं।

संगठन ने मुख्यमंत्री से गौरी शंकर मंदिर (लाल किला के सामने), टाउन हॉल, फतेहपुरी मस्जिद, बारा टूटी चौक, हौज काजी चौक और कुतुब रोड चौक सहित प्रमुख स्थानों पर दमकल की गाड़ियों, एम्बुलेंस और NDRF कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, संगठन ने पुरानी दिल्ली में अधिक ट्रैफिक कर्मियों को तैनात करने की भी मांग की।