सीलिंग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे चांदनी चौक के दुकानदार, MCD के नोटिस को देंगे चुनौती

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से चांदनी चौक में दुकानों को सीलिंग का नोटिस जारी किए जाने से दुकानदारों में आक्रोश है। इसके खिलाफ अब दुकानदार हाईकोर्ट जाकर एमसीडी के आदेश को चुनौती देंगे। सोमवार को कूचा महाजनी के 15 दुकानदार सामूहिक रूप से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 09:19 AM
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से चांदनी चौक में दुकानों को सीलिंग का नोटिस जारी किए जाने से दुकानदारों में आक्रोश है। इसके खिलाफ अब दुकानदार हाईकोर्ट जाकर एमसीडी के आदेश को चुनौती देंगे। सोमवार को कूचा महाजनी के 15 दुकानदार सामूहिक रूप से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, कूचा महाजनी की पूरी इमारत जिसमें करीब 50 दुकानें हैं, एमसीडी की सीलिंग की जद में आ रही है। नोटिस में कहा गया है कि इमारत में अवैध निर्माण हुआ है। हालांकि, दुकानदारों का कहना है कि वे यहां 23 साल से कारोबार कर रहे हैं और 2007 से पहले किए गए निर्माण को कानून में मान्यता प्राप्त है। इसके बावजूद नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका संकट में आ गई है।

सर्राफा कारोबारी दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि नोटिस के खिलाफ दुकानदार सामूहिक रूप से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा जाएगा।

मंत्री से मिले सरोजिनी नगर बाजार के व्यापारी

वहीं, दिल्ली के ही सरोजिनी नगर बाजार के पुनर्विकास और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सरोजिनी नगर मार्केट के व्यापारियों ने मंत्री प्रवेश वर्मा से मुलाकात की। मंत्री ने उन्हें बाजार के पुनर्विकास और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। सरोजिनी नगर मिनी मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने बताया कि मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ हुई बैठक में उन्हें अवगत कराया गया कि हाल ही में एनडीएमसी ने दिल्ली के तीन बाजारों के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। इनमें खान मार्केट, यशवंत प्लेस और सुपर बाजार कनॉट प्लेस शामिल हैं।