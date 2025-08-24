सीलिंग के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे चांदनी चौक के दुकानदार, MCD के नोटिस को देंगे चुनौती

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से चांदनी चौक में दुकानों को सीलिंग का नोटिस जारी किए जाने से दुकानदारों में आक्रोश है। इसके खिलाफ अब दुकानदार हाईकोर्ट जाकर एमसीडी के आदेश को चुनौती देंगे। सोमवार को कूचा महाजनी के 15 दुकानदार सामूहिक रूप से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, कूचा महाजनी की पूरी इमारत जिसमें करीब 50 दुकानें हैं, एमसीडी की सीलिंग की जद में आ रही है। नोटिस में कहा गया है कि इमारत में अवैध निर्माण हुआ है। हालांकि, दुकानदारों का कहना है कि वे यहां 23 साल से कारोबार कर रहे हैं और 2007 से पहले किए गए निर्माण को कानून में मान्यता प्राप्त है। इसके बावजूद नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिससे सैकड़ों परिवारों की आजीविका संकट में आ गई है।

सर्राफा कारोबारी दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि नोटिस के खिलाफ दुकानदार सामूहिक रूप से दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखा जाएगा।