चांदनी चौक से अतिक्रमण हटाने को दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD और दिल्ली पुलिस से क्या कहा?

चांदनी चौक में फेरीवालों और वेंडर्स के अतिक्रमण का मुद्दा एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने चांदनी चौक को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस से आपसी तालमेल से काम करने को कहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चांदनी चौक अतिक्रमण से मुक्त रहे। पैदल चलने वालों के लिए सुलभ हो और यहां आने वाले लोगों की आवाजाही के लिए अनुकूल बना रहे।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह एवं जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने वर्ष 2017 की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इसमें चांदनी चौक से अवैध फेरी लगाने वालों, वेंडरों और अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। बेंच ने कहा कि इस इलाके में अवैध रूप से फेरी लगाने और अतिक्रमण को रोकने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स की यह जिम्मेदारी है कि वह नियमित रूप से निरीक्षण करे। अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए।

बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही वेंडरों के पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग हो, फिर भी वे उन तीन सड़कों पर फेरी नहीं लगा सकते, जिन्हें नो-वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। ये सड़कें हैं-लाल किले से फतेहपुरी तक चांदनी चौक की मुख्य सड़क, एच.सी. सेन मार्ग और सुभाष मार्ग।

ये तस्वीरें चिंताजनक याचिकाकर्ता चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की ओर से पेश की गई तस्वीरों पर गौर करते हुए बेंच ने कहा कि ये तस्वीरें चिंताजनक स्थिति को दर्शाती हैं, जहां फेरी लगाने का काम खतरनाक, अव्यवस्थित और अनियंत्रित तरीके से चल रहा है। बेंच ने टिप्पणी की कि अगर एसटीएफ ने प्रभावी ढंग से काम किया होता और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया होता, तो आज ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। बेंच ने कहा कि एसटीएफ की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने खुद के फैसलों और इस कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराए।

चार साल बाद भी हालात में कोई परिवर्तन नहीं अप्रैल 2022 में हाईकोर्ट ने एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) का गठन किया था। इसका काम अवैध रूप से सामान बेचने और अतिक्रमण पर लगातार नजर रखना और इन्हें दोबारा होने से रोकना था। इसके बाद एसटीएफ ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर नियमित रूप से अभियान चलाने और हर तीन महीने में समीक्षा बैठकें करने का फैसला किया। दिसंबर 2023 में दायर याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने अधिकारियों को इन उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है।