कभी नेहरू-इंदिरा चखते थे यहां का स्वाद, चांदनी चौक का 96 साल पुराना मिठाई भंडार हो रहा बंद

कभी नेहरू-इंदिरा चखते थे यहां का स्वाद, चांदनी चौक का 96 साल पुराना मिठाई भंडार हो रहा बंद

दिल्ली के चांदनी चौक स्थित 96 साल पुरानी ऐतिहासिक अन्नपूर्णा भंडार मिठाई दुकान 31 दिसंबर को बंद हो रही है, जिसकी वजह मालिक और मुखर्जी परिवार के बीच तीन साल पुराना कानूनी विवाद है, बता दें कि यह दुकान पूर्व पीएम नेहरू और 1983 विश्व कप टीम के लिए मिठाई भेज चुकी है।

Dec 16, 2025 10:46 am IST Anubhav Shakya
दिल्ली की चांदनी चौक में गुरुद्वारा सीस गंज साहिब के पास स्थित 96 साल पुरानी अन्नपूर्णा भंडार मिठाई दुकान 31 दिसंबर को बंद हो रही है। तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद यह ऐतिहासिक दुकान अपनी परंपरा समाप्त करने जा रही है। कई ग्राहकों के लिए यह दुकान त्योहारों और खुशियों का हिस्सा रही है।

दुकान की शुरुआत और इतिहास

1929 में स्थापित इस दुकान को 81 वर्षीय मिहिर मुखर्जी पिछले 60 साल से चला रहे हैं। उनके दादा एमएम मुखर्जी ब्रिटिश रेलवे में काम करते थे। एक पैर की चोट से रिटायरमेंट के बाद, जब 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, तो उन्होंने बंगाली मिठाइयों का कारोबार शुरू किया। यह विचार दिल्ली आने वाले अधिकारियों को ध्यान में रखकर आया था। अब मालिक और मुखर्जी परिवार के बीच विवाद हो गया है। मालिक किराया 1 से 1.5 लाख रुपये महीना मांग रहे हैं। परिवार की नई पीढ़ी सर्विस सेक्टर में है और कारोबार जारी रखने में रुचि नहीं दिखा रही। मुखर्जी के चचेरे भाई शहर के दूसरे इलाके में इसी नाम से दुकान चला रहे हैं, लेकिन चांदनी चौक वाली मूल दुकान है।

मशहूर मेहमान और यादगार पल

इस दुकान पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु जैसे दिग्गज आ चुके हैं। सबसे खास याद 1983 की है, जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टीम इंडिया के लिए मिठाइयां मंगवाईं। हैदराबाद हाउस में आयोजित रिसेप्शन के लिए पिंक रसगुल्ला, चमचम, आनंद भोग और विभिन्न संदेश भेजे गए। कपिल देव और टीम के लिए यह सम्मान की बात थी।

कारीगरों की मेहनत और चिंता

दुकान से 500 मीटर दूर लाजपत राय मार्केट के पीछे दो मंजिला वर्कशॉप में रोज मिठाइयां बनती हैं। यहां 12 कारीगर काम करते हैं, जिनमें छह पश्चिम बंगाल से और बाकी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से हैं।

61 साल के नबा कुमार पाल 1985 से यहां हैं। वे सुबह 4 बजे उठकर समोसे बनाते हैं और फिर मिठाइयों की तैयारी करते हैं। बंगाली मिठाइयों की शेल्फ लाइफ 24-30 घंटे होती है, इसलिए रोज ताजा बनाई जाती हैं।

74 साल के गोसैन सिंह 1974 में शामिल हुए थे। तब उन्हें बंगाली मिठाई बनाना नहीं आता था, लेकिन अब 25 तरह की मिठाइयां बना लेते हैं। अगर नई दुकान नहीं मिली तो वे गांव लौट जाएंगे।

मिहिर मुखर्जी इलाके में नई जगह तलाश रहे हैं। ग्राहक जैसे 59 साल की मीता प्रसाद के लिए यह दुकान हर मौके की मिठास थी।

