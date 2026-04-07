अनिल अंबानी के मानहानि मुकदमा वापस लेने के आदेश को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
इससे पहले अदालत ने 17 नवंबर 2025 को अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मीडिया संस्थानों के खिलाफ एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने कहा था कि ऐसा आदेश देने से पहले प्रतिवादियों को सुनना आवश्यक है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज वेबसाइट 'कोबरा पोस्ट' की याचिका पर उस मामले में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी को मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस राजीव कुमार गुप्ता की पीठ ने इस मामले में अनिल अंबानी, लाइव मीडिया एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड व बेनेट कोलमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई है। बता दें मामला उस रिपोर्टिंग से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंबानी की कंपनियों ने 41 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कथित घोटाला किया है। इस पर अंबानी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
कोबरा पोस्ट ने सत्र अदालत के 10 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें अंबानी को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी गई थी। साथ ही उन्हें उसी कारण के आधार पर दोबारा मुकदमा दायर करने की छूट भी दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश बिना उन्हें या अन्य प्रतिवादियों को सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने 17 नवंबर 2025 को अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मीडिया संस्थानों के खिलाफ एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने कहा था कि ऐसा आदेश देने से पहले प्रतिवादियों को सुनना आवश्यक है। कोबरा पोस्ट ने अपनी याचिका में कहा कि सुनवाई अदालत का आदेश प्रथम दृष्टया अवैध है। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी जहां सभी पक्षों के जवाब के बाद निर्णय लिया जाएगा।
सीबीआई ने LIC के मामले में दर्ज किया नया केस
इससे पहले इस महीने की पहली तारीख को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को कथित तौर पर 3,750 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला एलआईसी की शिकायत पर दर्ज किया गया है और इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज हुआ कुल चौथा मामला है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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