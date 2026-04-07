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अनिल अंबानी के मानहानि मुकदमा वापस लेने के आदेश को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Apr 07, 2026 07:51 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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इससे पहले अदालत ने 17 नवंबर 2025 को अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मीडिया संस्थानों के खिलाफ एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने कहा था कि ऐसा आदेश देने से पहले प्रतिवादियों को सुनना आवश्यक है।

अनिल अंबानी के मानहानि मुकदमा वापस लेने के आदेश को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूज वेबसाइट 'कोबरा पोस्ट' की याचिका पर उस मामले में एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी को मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस राजीव कुमार गुप्ता की पीठ ने इस मामले में अनिल अंबानी, लाइव मीडिया एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड व बेनेट कोलमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई है। बता दें मामला उस रिपोर्टिंग से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंबानी की कंपनियों ने 41 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कथित घोटाला किया है। इस पर अंबानी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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कोबरा पोस्ट ने सत्र अदालत के 10 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें अंबानी को मुकदमा वापस लेने की अनुमति दी गई थी। साथ ही उन्हें उसी कारण के आधार पर दोबारा मुकदमा दायर करने की छूट भी दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह आदेश बिना उन्हें या अन्य प्रतिवादियों को सुनवाई का अवसर दिए पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

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गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने 17 नवंबर 2025 को अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मीडिया संस्थानों के खिलाफ एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने कहा था कि ऐसा आदेश देने से पहले प्रतिवादियों को सुनना आवश्यक है। कोबरा पोस्ट ने अपनी याचिका में कहा कि सुनवाई अदालत का आदेश प्रथम दृष्टया अवैध है। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। अब इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी जहां सभी पक्षों के जवाब के बाद निर्णय लिया जाएगा।

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सीबीआई ने LIC के मामले में दर्ज किया नया केस

इससे पहले इस महीने की पहली तारीख को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को कथित तौर पर 3,750 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला एलआईसी की शिकायत पर दर्ज किया गया है और इसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज हुआ कुल चौथा मामला है।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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