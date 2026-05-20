दिल्ली में कल ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल, लेकिन 5 ऑटो-टैक्सी संगठन हुए अलग
ग्रीन सेस के विरोध में 21 मई से होने वाली तीन-दिवसीय हड़ताल से दिल्ली के कई प्रमुख ऑटो और टैक्सी संघों ने खुद को अलग कर लिया है। अब दिल्ली में ऑटो-टैक्सी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी।
दिल्ली में 21 मई से शुरू होने वाली तीन दिवसीय ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल में कई प्रमुख ऑटो और टैक्सी संघ शामिल नहीं होंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन सेस बढ़ाने के विरोध में इस हड़ताल का आह्वान किया है लेकिन दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी के अनुसार, यह मामला मालवाहक वाहनों से जुड़ा है। इसलिए रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनलों सहित सभी जगह ऑटो-टैक्सी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी।
ऑटो-रिक्शा संघों के एक धड़े ने 21 मई से दिल्ली-एनसीआर में शुरू होने वाली तीन-दिवसीय प्रस्तावित हड़ताल से खुद को अलग कर लिया है। यूनियन के नेताओं ने बुधवार को यह जानकारी दी।
'ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस' ने वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा उपकर (ग्रीन सेस) बढ़ाने के दिल्ली सरकार के फैसले के विरोध में मंगलवार को हड़ताल का आह्वान किया था। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ ने कहा कि ऑटो रिक्शा सेवा सामान्य रहेगी, क्योंकि यह हड़ताल ट्रांसपोर्टर से संबंधित है।
ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने कहा कि मालवाहक वाहनों से जुड़ा यह मामला पिछले 15 से 20 दिनों से चर्चा में है और इनका ऑटो तथा टैक्सी चालकों से कोई संबंध नहीं है ऑटो और टैक्सी सेवाएं सभी रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और अन्य स्थानों पर हमेशा की तरह सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी।''
सोनी ने कहा कि दिल्ली के कुछ संघों ने हड़ताल और चक्का जाम की घोषणा की है; हालांकि, दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन, ऑटो ड्राइवर्स वेलफेयर संघ दिल्ली, प्रगतिशील ऑटो-रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन और नेशनल कैपिटल रीजन ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन सहित पांच संगठनों ने इस प्रस्तावित हड़ताल और चक्का जाम से खुद को अलग कर लिया है।
यूनियन ने कहा कि हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार ऑटो और टैक्सी के किराये में बढ़ोतरी करे। सीएनजी की कीमतों में वृद्धि से चालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। सरकार अन्य मांगों को पूरा करने में भी विफल रही है, जिससे चालकों का शोषण हो रहा है। सोनी ने कहा कि संगठन के सदस्य इन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए केवल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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