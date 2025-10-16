Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newschaityanand saraswati case patiala house court seizure memo plea rejected

चैतन्यानंद तो सन्यासी है ही नहीं... कोर्ट में हुई जबरदस्त बहस; जब्ती मेमो की मांग ठुकराई

संक्षेप: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने छेड़छाड़ मामले में न्यायिक हिरासत में बंद चैतन्यानंद सरस्वती की जब्ती मेमो की कॉपी देने की मांग खारिज कर दी है, साथ ही पुलिस के इस दावे पर भी तीखी बहस हुई कि वह सन्यासी नहीं हैं।

Thu, 16 Oct 2025 01:31 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
चैतन्यानंद तो सन्यासी है ही नहीं... कोर्ट में हुई जबरदस्त बहस; जब्ती मेमो की मांग ठुकराई

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चैतन्यानंद सरस्वती केस में अहम मोड़ सामने आया है। चैतन्यानंद सरस्वती की जब्ती मेमो की कॉपी देने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्टरूम में न केवल कानूनी दांवपेच देखने को मिले, बल्कि चैतन्यानंद की पहचान और उनके वस्त्रों को लेकर भी तीखी बहस हुई।

जब्ती मेमो पर कोर्ट का सख्त रुख

छेड़छाड़ मामले में न्यायिक हिरासत में चैतन्यानंद सरस्वती ने दिल्ली पुलिस से जब्ती मेमो की कॉपी देने की मांग की थी। यह मेमो उनके खिलाफ दर्ज मामले से जुड़े दस्तावेजों से संबंधित है। हालांकि, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) अनिमेष कुमार ने बुधवार को जांच अधिकारी को इस तरह का कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना था कि चार्जशीट दाखिल होने से पहले जब्ती मेमो की कॉपी देना उचित नहीं है।

सन्यासी या नहीं? कोर्ट में छिड़ी बहस

मामले ने तब और तूल पकड़ा, जब दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती सन्यासी हैं ही नहीं। पुलिस ने कोर्ट में तर्क दिया कि उन्हें सन्यासी वस्त्र पहनने की इजाजत देना जेल में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकता है। इस दावे का चैतन्यानंद के वकील मनीष गांधी ने तीखा विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को दीक्षा मिली है और उनका नाम पहले पार्थसारथी था, जो दीक्षा के बाद चैतन्यानंद सरस्वती हो गया। इस तथ्य को किसी मठ या पीठ ने चुनौती नहीं दी है।

वकील ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए कहा कि विचाराधीन कैदी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की इजाजत है। कोर्ट ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि कपड़ों और किताबों पर कोई रोक नहीं है, तो वह इसे कैसे प्रतिबंधित कर सकता है? कोर्ट ने पुलिस की ओर से की गई टिप्पणी को अनावश्यक बताते हुए साफ कहा कि इस तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है।

जेल में सन्यासी वस्त्र और अन्य मांगें

चैतन्यानंद ने जेल में सन्यासी वस्त्र पहनने की इजाजत मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने जेल प्रशासन को जेल मैनुअल के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, उनकी दवाइयां, चश्मा, किताबें और भोजन की मांग को कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

दस्तावेजों पर क्यों है विवाद?

चैतन्यानंद के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि नए कानून (बीएनएसएस) के तहत जब्ती मेमो की कॉपी देने में कोई रोक नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल किसी अन्य मामले में भी हो सकता है। हालांकि, अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने इसका विरोध करते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल होने से पहले ऐसी कॉपी देना नियमों के खिलाफ है।

14 दिन की न्यायिक हिरासत

पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 अक्टूबर को चैतन्यानंद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जो 17 अक्टूबर तक जारी रहेगी। यह मामला वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज छेड़छाड़ के एक मामले से जुड़ा है।