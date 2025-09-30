महिलाओं की तस्वीरों के स्क्रीनशॉट लेता था चैतन्यानंद सरस्वती, पुलिस का एक और खुलासा
वसंत कुंज छेड़छाड़ मामले पर डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने कहा, उनकी (पार्थ सारथी उर्फ चैत्यानंद सरस्वती) मानसिकता एक सामान्य संत से थोड़ी अलग थी क्योंकि वह महिलाओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल से उनके स्क्रीनशॉट लेते थे।
वसंत कुंज छेड़छाड़ मामले पर डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने कहा, "उनकी (पार्थ सारथी उर्फ चैत्यानंद सरस्वती) मानसिकता एक सामान्य संत से थोड़ी अलग थी क्योंकि वह महिलाओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल से उनके स्क्रीनशॉट लेते थे। यह महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वह अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने से बच रहे थे।"
दिल्ली के वसंत कुंज स्थित प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपों में फंसे चैतन्यानंद स्वामी को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वह फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। खबर है कि चैतन्यानंद स्वामी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और सवालों के जवाब भी ठीक से नहीं दे रहा है। इस बीच पुलिस ने उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि उसकी मानसिकता सामान्य संतों से थोड़ी अलग थी।
डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल ने कहा, पार्थ सारथी उर्फ चैत्यानंद सरस्वती की मानसिकता एक सामान्य संत से थोड़ी अलग थी क्योंकि वह महिलाओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल से उनके स्क्रीनशॉट लेता था।पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वह अपना मोबाइल नंबर भी इस्तेमाल नहीं करता था। खास तौर पर तीन महिलाएं, जो शुरू से ही उसके साथ थीं। उनकी भूमिका का पता लगाया जा रहा है। हो सकता है कि उन्होंने उनमें से कई (पीड़ितों) को नौकरी का झांसा दिया हो। वह बातचीत के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को चैतन्यानंद के फोन में अश्लील चैट और महिलाओं की तस्वीरें मिली हैं, जो उसके हिंसक व्यवहार का संकेत देती हैं। चैतन्यानंद ने अपने फोन पर एक ऐप का इस्तेमाल करके होटल के सीसीटीवी कैमरों को एक्सेस किया था