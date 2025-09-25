Chaitanyananda says he is mba and phd then more claims about Steve Jobs and Obama शिकागो से MBA और PHD, चैतन्यानंद का स्टीव जॉब्स और बराक ओबामा के बारे में क्या दावा, Ncr Hindi News - Hindustan
शिकागो से MBA और PHD, चैतन्यानंद का स्टीव जॉब्स और बराक ओबामा के बारे में क्या दावा

चैतन्यानंद ने खुद को एक अंतरराष्ट्रीय लेखक के रूप में पेश किया है। अकेडमिक रिसर्च शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर उनकी प्रोफाइल में बताया गया है कि उन्होंने शिकागो विवि से एमबीए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने स्टीव जॉब्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को लेकर भी कुछ दावे किए हैं।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 04:52 PM
चैतन्यानंद ने खुद को एक अंतरराष्ट्रीय लेखक के रूप में पेश किया है। अकेडमिक रिसर्च शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर चैतन्यानंद की प्रोफाइल में बताया गया है कि उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को लेकर भी कुछ दावे किए हैं।

छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी दिल्ली के स्वयंभू धर्मगुरु चैतन्यानंद सरस्वती खुद को एक उच्च शिक्षित मैनेजमेंट गुरु और एक प्रतिष्ठित लेखक बताते हैं। अकेडमिक रिसर्च शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर चैतन्यानंद की प्रोफाइल में बताया गया है कि उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने पोस्ट-डॉक्टरल और डी.लिट की उपाधि प्राप्त की है। उनके पास भारत और विदेश के विश्वविद्यालयों से सात मानद डी.लिट की उपाधियां हैं।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उनकी किताबों के लेखक परिचय के पन्नों पर ये दावे दोहराए गए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने कहा है कि उन्हें संदेह है कि इनमें से कई दावे झूठे हैं। इन्हें बेनकाब करने के लिए गहन जांच की जा रही है।

इन किताबों के कवर पर चैतन्यानंद ने खुद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित लेखक के रूप में पेश किया है, जिन्होंने 28 किताबें और 143 शोध पत्र लिखे हैं। उनकी एक किताब 'फॉरगेट क्लासरूम लर्निंग' में एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का एक प्रस्तावना लेख है। किताब के पहले पन्ने पर जॉब्स के हवाले से लिखा गया है कि चैतन्यानंद की किताब प्रबंधन की व्यावहारिक दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व मार्गदर्शक पुस्तिका है।

चैतन्यानंद की एक किताब के लेखक परिचय में यह भी दावा किया गया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने चुनाव अभियान के दौरान उनकी किताब 'ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनैलिटी' का बार-बार जिक्र किया था। इसमें यह भी दावा किया गया है कि यह किताब 2007 में यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी बाजारों में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक थी। किताब में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून का एक प्रशंसा संदेश भी शामिल है।

उनकी किताबों में लेखक के बारे में बताते हुए उन्हें एक प्रख्यात प्रोफेसर, प्रख्यात लेखक, वक्ता, शिक्षाविद्, आध्यात्मिक, दार्शनिक और परोपकारी तथा भारत और विदेशों में मैनेजमेंट एजुकेशन के फील्ड में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया गया है। पुलिस अब मानती है कि चैतन्यानंद की शैक्षणिक प्रोफाइल में दी गई ज्यादातर जानकारी गलत है।

चैतन्यानंद दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं। छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोपों के बाद वह फरार हैं। पुलिस ने उन्हें देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। जांच से पता चला है कि चैतन्यानंद लगभग दो दशकों से महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा था। उन पर 2009 और 2016 में भी छेड़छाड़ के आरोप लगे थे।