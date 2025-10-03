एयर होस्टेस की नौकरी का वादा, इंटरनेशनल नंबर से बातचीत; चैतन्यानंद की जांच में चौंकाने वाले खुलासे

स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ छेड़छाड़ की जांच शुरू होने के बाद से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सरस्वती के कमरे से मिले सेक्स टॉय से लेकर उसके फोन में मिली अश्लील चैट तक, इस कांड में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ छेड़छाड़ की जांच शुरू होने के बाद से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सरस्वती के कमरे से मिले सेक्स टॉय से लेकर उसके फोन में मिली अश्लील चैट तक, इस कांड में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

चैतन्यानंद सरस्वती पर वसंत कुंज स्थित श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान के प्रमुख रहते हुए कम से कम 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। स्वयंभू बाबा के खिलाफ जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चला है कि उसने छात्राओं का किस हद तक उत्पीड़न किया था।

अब तक कुछ चौंकाने वाले खुलासे: कमरे के अंदर सेक्स टॉय, अश्लील सीडी, जाली तस्वीरें जांचकर्ता जब वसंत कुंज संस्थान में चैतन्यानंद सरस्वती के क्वार्टर में उसके सामान की तलाशी ले रहे थे तो उन्हें जो मिला उसे देखकर वे दंग रह गए। उन्हें एक सेक्स टॉय, अश्लील सामग्री वाली पांच डिस्क और तीन जाली तस्वीरें मिलीं। पुलिस ने बताया कि जाली तस्वीरों में उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और डेविड कैमरन के साथ दिखाया गया था।

नौकरी का झूठा वादा पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के निशाने पर आमतौर पर गरीब पृष्ठभूमि की छात्राएं होती थीं। वह कथित तौर पर उनसे यौन संबंध बनाने की कोशिश करता था और उन्हें 'बेबी, आई लव यू' जैसे मैसेज भेजता था। डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल के अनुसार हो सकता है कि इस कथित धर्मगुरु ने पीड़ितों को नौकरी का झांसा देकर फंसाया हो। वह सीधे अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वह बातचीत के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। एक अन्य अधिकारी ने खुलासा किया कि वह छात्राओं को एयर होस्टेस की नौकरी का झूठा वादा करके फंसाता था।

छात्राओं की चुपके से खींची गई तस्वीरें पुलिस द्वारा चैतन्यानंद सरस्वती के फोन और आईपैड की जांच करने पर उन्हें अश्लील टेक्स्ट संदेश मिले। उसने छात्राओं की चुपके से तस्वीरें भी खींचीं। उसने कथित तौर पर छात्राओं से योग करते हुए अपनी तस्वीरें भेजने को भी कहा। चैतन्यानंद ने छात्राओं को अनुचित इमोजी भेजे। एक जांचकर्ता ने कहा कि उसके पास एयर होस्टेस की तस्वीरें और छात्राओं की डिस्प्ले पिक्चर के स्क्रीनशॉट भी सेव हैं। कथित चैट में चैतन्यानंद को एक छात्रा से दुबई के एक राजा के लिए सेक्स पार्टनर की व्यवस्था करने के लिए कहते हुए भी दिखाया गया है।

फोन जब्त कर करियर बर्बाद करने की धमकियां वह छात्राओं से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के नाम पर उनके फोन जब्त कर लेता था। साथ ही उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी जमा करवा लेता था। पीड़ितों में से एक के दोस्त ने पीटीआई को बताया कि लड़कियों को अक्सर चेतावनी दी जाती थी कि अगर उन्होंने उसका विरोध किया तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। कुछ को तो संस्थान से निकाल भी दिया गया।

कोई पछतावा नहीं, 3 सहयोगी भी गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के अनुसार, चैतन्यानंद सरस्वती ने अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखाया है। वह जांच में पुलिस का सहयोग भी नहीं कर रहा है। वह पुलिस को केवल सीधे सवालों पर और सबूतों के सामने आने पर ही जवाब देता है। अब तक पूछताछ के दौरान वह गोलमोल जवाब देता रहा है।