लड़कियों को कमरे में बुलाना, विदेश घुमाने का लालच; चैतन्यानंद की व्हाट्सऐप चैट से कई खुलासे

आरोपी बाबा फरार है। उसकी व्हाट्सऐप चैट से उसके कांड उजागर हुए हैं। लड़कियों ने आरोप लगाया है कि बाबा देर रात लड़कियों को अपने कमरे में बुलाने के मेसेज भेजता था। उन्हें फ्री में विदेश घुमाने का लालच देता था। इसके अलावा बाबा लड़कियों को धमकियां भी देता है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 03:27 PM
दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। आरोपी बाबा फरार है। उसकी व्हाट्सऐप चैट से उसके कांड उजागर हुए हैं। लड़कियों ने आरोप लगाया है कि बाबा देर रात लड़कियों को अपने कमरे में बुलाने के मेसेज भेजता था। उन्हें फ्री में विदेश घुमाने का लालच देता था। इसके अलावा बाबा लड़कियों को धमकियां भी देता है।

ये कांड पीड़ित लड़कियों ने उजागर किए हैं। उन्होंने बताया- स्वामी चैतन्यानंद देर रात लड़कियों को अश्लील मेसेज भेजता था। मेसेज की भाषा बहुत अश्लील होती थी। देर रात कमरे में बुलाना। विदेश ले जाने का लालच देता था। कहता, तुम्हें विदेश घुमाने ले चलूंगा, तुम्हारा पैसा भी नहीं लगेगा। लड़कियों को धमकी भी देता था। कहता, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें परीक्षा में फेल कर दूंगा। पीड़िताओं ने बताया, उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि अगर विरोध करेंगे, तो उनके नंबर काट लिए जाएंगे। साथ ही करियर बर्बाद करने की धमकी भी दी जाती थीं।

आरोपी बाबा फरार है। पीड़ित छात्राएं इंस्टीट्यूट में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM कोर्स कर रही हैं। अब तक कुल 32 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। इन्हीं बयानों के आधार पर बाबा के कांड के खुलासे हो रहे हैं। अभद्र और अश्लील भाषा के साथ-साथ लड़कियों ने आरोप लगाया है कि बाबा बिना इजाजत शारीरिक संपर्क भी करता था। ओडिशा का रहने वाला चैतन्यानंद पहले भी विवादों से घिरा रहा है। साल 2009 में, डिफेंस कॉलोनी में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। साल 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी।