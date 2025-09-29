chaitanyananda saraswati watched videos of female students entering bathroom by hidden cameras लड़कियों के बाथरूम में जाते ही वीडियो देखता था बाबा चैतन्यानंद, गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में मिले हिडन कैमरे, Ncr Hindi News - Hindustan
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 07:00 AM
दिल्ली के वसंत कुंंज के एक प्राइवेट कॉलेज में 17 छात्राओं से यौन शोषण और धोखाधड़ी का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पिछले दो माह से पुलिस से बचकर भाग रहा था। इस दाैरान वह मथुरा में साधु-संतों के बीच छिपकर रह रहा था। आगरा से गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह दिल्ली से जाने के बाद भी संस्थान पर नजर रखे हुए था। पुलिस को आरोपी के पास से आईपैड बरामद हुआ है, जिसमें उसने संस्थान परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को लिंक किया हुआ है। इसकी मदद से वह संस्थान परिसर में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था। उसने गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में भी हिडन कैमरे लगावा रखे थे। पुलिस ने बाथरूम के अंदर और बाहर दोनों जगहों से हिडन कैमरे बरामद किए हैं। यह सभी कैमरे सीधे स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से जुड़े हुए थे। वह छात्राओं के बाथरूम में जाते ही वीडियो देखता था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी ने फोन के पासवर्ड पुलिस को बता दिए हैं, जबकि आईपैड का पासवर्ड नहीं बताया है। ऐसे मे पुलिस ने इसे जांच के लिए एफएसएल को भेज दिया है। संस्थान में कार्यरत तीनों महिला अधिकारी श्वेता, भावना और काजल आरोपी की मदद कर रही थी। ऐसे में पुलिस अब तीनों को बाबा की मदद करने के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाएगी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस जल्द ही तीनों और बाबा को एक साथ बैठाकर पूछताछ करेगी।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी पिछले दो माह से फरार था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि जिस समय एफआईआर दर्ज हुई थी वह विदेश में था। देश आने के बाद जब वह संस्थान में पहुंचा तो उसे पता चला कि पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ऐसे में वह जरूरी दस्तावेज और सामान लेकर फरार हो गया। वह पहले मथुरा पहुंचा। जहां वह संतो के बीच उनके ही वेश में रहा।

कई होटल बदले : पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पिछले दो माह में 15 होटल बदले हैं। पुलिस अब उन सभी होटलों की सूची तैयार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस आरोपी से सभी होटलों के बारे में जानकारी लेकर पूछताछ करेगी।

पुलिस को फोन से मिले वीडियो और फोटो

पुलिस को आरोपी के फोन से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। सूत्रों ने बताया कि फोन में कई वीडियो और फोटो मौजूद हैं। इससे पता चलाता है कि आरोपी अक्सर कई बड़े लोगों से मिलता था और उनके प्रभाव के जरिये लोगों पर अपना प्रभाव जमाता था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फोन से आरोपी की वित्तीय और जमीन के दस्तावेजों की जानकारी भी मिली है।

हॉस्टल के बाथरूम से मिले गुप्त कैमरे

पुलिस ने अदालत में बताया कि आरोपी ने छात्राओं के हॉस्टल के बाथरूम में गुप्त कैमरे लगावा रखे थे। पुलिस ने बाथरूम के अंदर और बाहर दोनों स्थानों से कैमरे बरामद किए हैं। यह सभी कैमरे सीधे स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से जुड़े हुए थे। वह छात्राओं के बाथरूम में जाते ही वीडियो देखता था। आरोपी नई छात्राओं को उनके वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर उनके साथ बलात्कार करता था।

अदालत में खुद को डायबिटीज से पीड़ित बताया

पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि की कोर्ट ने रविवार को यौन शोषण के आरोपों से घिरे चैतन्यानंद सरस्वती को पूछताछ के लिए पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं, आरोपी के वकील ने अदालत में कहा कि चैतन्यानंद मधुमेह और चिंता (एंजाइटी) से पीड़ित हैं। उनके साधु वाले वस्त्र भी पुलिस ने छीन लिए हैं। आरोपी के वकील ने पुलिस हिरासत का विरोध किया।

इस आधार पर मिली पुलिस को आरोपी की रिमांड

1. पीड़ितों के बयानों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ उसका सामना कराना।

2. आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री, मोबाइल फोन और डिलीट किए गए व्हाट्सऐप डाटा को बरामद करना।

3. साजिश में शामिल अन्य सहयोगियों की पहचान करना और उन्हें गिरफ्तार करना।

4. साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और पीड़ितों को प्रभावित/धमकाने से रोकना।

5. अपराधों के संबंध में आरोपी के वित्तीय और विदेशी संबंधों का पता लगाना।

6. संस्थान में अपराध के दृश्यों के पॉइंटिंग-आउट मेमो तैयार करना।

7. शैक्षणिक संस्थान के अध्यक्ष/कुलपति के रूप में अपने पद का दुरुपयोग साबित करना

पीएमओ से संबंध का झूठा दावा किया

पुलिस सूत्रों ने बताया कि चैतन्यानंद और उनके सहयोगियों ने अपना प्रभाव दिखाने और लोगों को शक न हो इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से अपने संबंधों का झूठा दावा किया। सूत्रों ने बताया कि उनके सहयोगियों ने लोगों को फोन करके यह दावा किया कि स्वामीजी पीएमओ से जुड़े हैं, जिससे उन्हें फरार रहते हुए कुछ होटल संचालकों और सहयोगियों से सहयोग हासिल करने में मदद मिली।