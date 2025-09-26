Chaitanyananda Saraswati used to force girl students his service for one year who took admission through EWS quota 'EWS कोटा से दाखिला लेने वाली छात्राओं को एक साल की सेवा देने को मजबूर करता था बाबा', Ncr Hindi News - Hindustan
'EWS कोटा से दाखिला लेने वाली छात्राओं को एक साल की सेवा देने को मजबूर करता था बाबा'

स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती मामले से जुड़ी पड़ताल में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरोपी ईडब्ल्यूएस कोटे से दाखिला लेने वाली छात्राओं को एक साल की सेवा देने के लिए मजबूर करता था।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। राजन शर्माFri, 26 Sep 2025 06:07 AM
स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती मामले से जुड़ी पड़ताल में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरोपी ईडब्ल्यूएस कोटे से दाखिला लेने वाली छात्राओं को एक साल की सेवा देने के लिए मजबूर करता था। इसके इतर, इसी साल मार्च में भी पुलिस को बाबा के खिलाफ शिकायत मिली थी, लेकिन पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। छात्रा का आरोप था कि संस्थान ने उनकी शर्तें न मानने पर डिग्री रोकने बात कह रात को ही हॉस्टल से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद वह अपना दाखिला रद्द करवाना चाहती थी, लेकिन संस्थान उसके दस्तावेज नहीं लौटा रहा था। पुलिस ने भी उसकी मदद नहीं की। अगर पुलिस उस समय शिकायत पर कार्रवाई करती तो शायद कई छात्राएं शोषण का शिकार होने से बच जातीं।

छात्रा से लिया 60 हजार रुपये डोनेशन : छात्रा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि 27 जून 2024 को उसका दाखिला पीजीडीएम कोर्स के लिए हुआ था। उसे स्कॉलरशिप के तहत दाखिला देने की बात कही गई थी। वह ईडब्लूएस कोटे से थी। दाखिले के लिए 15 हजार रुपये पहले जमा करवा लिए गए और उसके बाद सभी दस्तावेज जमा होने पर प्रबंधन ने बताया कि 60 हजार रुपए और देने होंगे। छात्रा का आरोप है कि उसने पैसे नहीं होने की बात कहीं, जिस पर उसका दाखिला रद्द करने और दस्तावेज वापस नहीं करने की धमकी दी गई। छात्रा ने अपने परिजनों को यह जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पैसे उधार लेकर डोनेशन के लिए 60 हजार रुपये जमा किए। छात्रा ने बताया कि पैसे लेने के बाद प्रबंधन ने उसे कमरा नंबर 305 आवंटित किया था, लेकिन कुछ ही समय बाद कमरा बदल कर 207 कर दिया था।

पढ़ाई के बीच में दिया नोटिस : छात्रा का आरोप है कि प्रबंधन ने उसे पढ़ाई के बीच में ही एक नोटिस दे दिया। इसमें बताया गया कि ईडब्लूएस कोटे से दाखिला लेने वाली छात्राओं को तीन शर्तों के साथ ही आगे की पढ़ाई करने दी जाएगी। छात्रा ने बताया कि नोटिस में पहली शर्त यह थी कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें एक साल तक आश्रम में बाबा की सेवा करनी होगी। दूसरी शर्त, अगर ऐसा नहीं किया गया तो तत्काल दाखिला रद्द कर दिया जाएगा और तीसरी शर्त, पूरे कोर्स की फीस जमा करानी होगी। छात्रा ने बताया कि उसे संदेह हुआ तो उसने अपना दाखिला रद्द करने के लिए कहा।

रात को हॉस्टल से निकाला : दाखिला निरस्त करने की बात पर छात्रा के पास रात करीब 11:15 बजे डीन श्वेता का फोन आया और उसने रात को ही हॉस्टल खाली करने के लिए कहा। छात्रा ने सुबह जाने की बात कहीं तो उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी गई। इसके बाद छात्रा ने अपने परिजनों को संपर्क किया और वह देर रात उसे ले गए।

छात्रा का आरोप है कि प्रबंधन ने उसके जाने के बाद उसकी पढ़ाई के जमा किए गए दस्तावेज देने के लिए कई चक्कर लगवाए।

बाबा की मदद कर रहे हैं संस्थान के कुछ लोग

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया है कि संस्थान से जुड़े कुछ लोग बाबा की मदद कर रहे हैं। इन लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है साथ ही पुलिस ने बाबा की मदद करने वाली तीनों वार्डन से पूछताछ की तैयारी कर ली है। शनिवार तक उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पुलिस की जांच और छात्राओं के बयान में सामने आया है कि कई महिलाएं छात्राओं को बाबा तक पहुंचाने का काम करती थी। वह उन्हें समझाती थी कि बाबा के साथ मिलकर रहोगे तो आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे।