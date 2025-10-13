Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsChaitanyananda Saraswati Not Giving Mobile and Laptop Password Said Police In Court

चैतन्यानंद सरस्वती नहीं दे रहा मोबाइल और लेपटॉप के पासवर्ड, कोर्ट में पुलिस का दावा

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं का यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर 27 तक सुनवाई टाल दी गई है। सोमवार को आरोपी की ओर से वकील ने स्थगन की मांग की।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 03:31 PM
share Share
Follow Us on
चैतन्यानंद सरस्वती नहीं दे रहा मोबाइल और लेपटॉप के पासवर्ड, कोर्ट में पुलिस का दावा

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं का यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर 27 तक सुनवाई टाल दी गई है। सोमवार को आरोपी की ओर से वकील ने स्थगन की मांग की। जांच एजेंसी ने कहा है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। मोबाइल और लेपटॉप के पासवर्ड नहीं दे रहा है। जांच में 16 पीड़िताओं ने बयान दर्ज कराए हैं। उनके फोन से अश्लील मैसेज और स्क्रीनशॉट मिले हैं। इस पर कोर्ट ने पुलिस से जांच में आगे की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

इससे पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका को सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया था। वहीं गुरुवार को जस्टिस अतुल अहलावत ने चैतन्यानंद की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। चैतन्यानंद छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी है।

चैतन्यानंद सरस्वती को 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था। अदालत ने 28 सितंबर को उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था, जिसके बाद तीन अक्टूबर को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने उनसे उस मामले में पूछताछ की थी, जिसमें वसंत कुंज स्थित एक शैक्षणिक संस्थान में 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप है।

इस बीच, अदालत ने दिल्ली पुलिस से यह भी जवाब मांगा है कि जेल में चैतन्यानंद सरस्वती को संन्यासी वस्त्र पहनने और धार्मिक पुस्तकें रखने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि इससे पहले वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक अन्य मामले में भी एएसजे अतुल अहलावत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसे बाद में अदालत ने खारिज कर दिया था।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।