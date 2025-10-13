चैतन्यानंद सरस्वती नहीं दे रहा मोबाइल और लेपटॉप के पासवर्ड, कोर्ट में पुलिस का दावा

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं का यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर 27 तक सुनवाई टाल दी गई है। सोमवार को आरोपी की ओर से वकील ने स्थगन की मांग की।

दिल्ली के वसंत कुंज स्थित इंस्टीट्यूट में 17 छात्राओं का यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर 27 तक सुनवाई टाल दी गई है। सोमवार को आरोपी की ओर से वकील ने स्थगन की मांग की। जांच एजेंसी ने कहा है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। मोबाइल और लेपटॉप के पासवर्ड नहीं दे रहा है। जांच में 16 पीड़िताओं ने बयान दर्ज कराए हैं। उनके फोन से अश्लील मैसेज और स्क्रीनशॉट मिले हैं। इस पर कोर्ट ने पुलिस से जांच में आगे की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

इससे पहले दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च के पूर्व प्रबंधक चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका को सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया था। वहीं गुरुवार को जस्टिस अतुल अहलावत ने चैतन्यानंद की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। चैतन्यानंद छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं और उन्होंने अपनी जमानत के लिए अर्जी दी है।

चैतन्यानंद सरस्वती को 27 सितंबर को आगरा से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था। अदालत ने 28 सितंबर को उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था, जिसके बाद तीन अक्टूबर को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने उनसे उस मामले में पूछताछ की थी, जिसमें वसंत कुंज स्थित एक शैक्षणिक संस्थान में 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप है।