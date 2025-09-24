दिल्ली में कांड करके UP भागा चैतन्यानंद, 17 लड़कियों संग गंदी हरकत और UN वाली ऐश

दिल्ली के एक प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 17 लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करने का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती फरार है। अभी तक पुलिस जांच में सामने आया है कि चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी यूपी में कहीं छिपा हो सकता है। उसका आखिरी लोकेशन आगरा में पाया गया है।

दिल्ली के एक प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 17 लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करने का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती फरार है। अभी तक पुलिस जांच में सामने आया है कि चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी यूपी में कहीं छिपा हो सकता है। उसका आखिरी लोकेशन आगरा में पाया गया है। पुलिस टेक्निकल सर्विलांस और इंटेलिजेंस के सहारे गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है। आरोपी पर ना सिर्फ लड़कियों से छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया है, बल्कि वह 'यूनाडेट नेशंस वाली ऐश' का इच्छुक भी पाया गया और इसके लिए उसने फर्जी नंबर का जुगाड़ किया था।

चैतन्यानंद सरस्वती की कुंडली विवादों और गंभीर आरोपों से भरी हुई है। सबसे पहले 2009 में पहली बार बाबा का नाम विवादों में आया था। तब दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में उस पर धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 2016 में भी चैतन्यानंद गलत वजहों से सुर्खियों में आया। तब भी इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक लड़की ने उस पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। तब उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। एक बार फिर इसी तरह के केस में घिरने के बाद चैतन्यानंद की पुरानी फाइल्स को भी खंगाला जा रहा है।

श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के तहत पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्स की कुछ छात्राओं ने पिछले दिनों चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद संस्थान के प्रशासक की ओर से वसंत कुंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती, आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने जब पीजीडीएम कोर्स की 32 लड़कियों से पूछताछ की तो इसमें से 17 ने उस पर अश्लील वॉट्सऐप मैसेज भेजने और गलत तरीके से शारीरिक संपर्क बनाने के आरोप लगाए हैं।

पुलिस संस्थान में और भी लड़कियों से बातचीत करके यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कुल कितनी लड़कियों को उसने शिकार बनाया और कबसे इस तरह की हरकतें कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, संस्थान के कुछ अन्य लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि इंस्टीट्यूट के कुछ स्टाफ उन पर चैतन्यानंद की गलत हरकतों को बर्दाश्त करने का दबाव बनाते थे।

चैतन्यानंद के खिलाफ प्रशासक पीए मुरली ने 4 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 75 (2), 79 और 351 (2) के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने संस्थान में लगे कई सीसीटीवी के फुटेज जांचे हैं और डिजिटल सबूतों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। 16 पीड़िताओं के बयान पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं।

जांच के दौरान पुलिस ने इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में खड़ी एक लग्जरी वॉल्वो कार भी बरामद की है। इस पर एक फर्जी यूएन डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगा है। इस पर 39 UN 1 लिखा है। कार को जब्त करके 25 अगस्त को एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें बीएनएस की धारा 345 (3), 318 (4), 336 (3) और 340 (2) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस कार के जरिए वह कुछ लाभ उठा रहा था?