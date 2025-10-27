Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsChaitanyananda Saraswati Bail Plea New Date Hearing What Police Said
चैतन्यानंद सरस्वती की फिर अटक गई बेल, पुलिस ने क्या कहा

चैतन्यानंद सरस्वती की फिर अटक गई बेल, पुलिस ने क्या कहा

संक्षेप: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की।

Mon, 27 Oct 2025 06:13 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को छेड़छाड़ मामले में गिरफ्तार चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि पीड़िताएं सेमेस्टर अवकाश के कारण फिलहाल शहर से बाहर हैं, इसलिए उनके बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं।

मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश की अदालत में हुई। पुलिस ने अदालत में मौखिक रूप से कहा कि जांच जारी है और अधिकांश पीड़िताएं चार नवंबर तक शहर से बाहर हैं, इसलिए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिक समय चाहिए। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जांच जारी होना स्थगन का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह अगली तारीख पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। इसके बाद अदालत ने मामले को सात नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।

गौरतलब है कि 13 अक्टूबर को भी अदालत ने पुलिस से जमानत याचिका पर जवाब मांगा था। उस दौरान पुलिस ने बताया था कि 16 पीड़िताओं के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए जा चुके हैं। पांच पीड़िताओं के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जबकि अन्य 11 के फोन जब्त करना बाकी हैं। एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है और गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। बता दें कि एक शिक्षण संस्थान की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में चैतन्यानंद फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
chaitanyananda saraswati
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।