महिला डिफेंस अधिकारी को भी परेशान करता था चैतन्यानंद सरस्वती, शिकायत पर हुई थी गिरफ्तारी

दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च संस्थान में लंबे समय से छात्राओं का शोषण करने वाला चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस अधिकारी बनकर एक महिला डिफेंस अधिकारी को भी परेशान करता था। उसने इस महिला अधिकारी को लगभग एक माह तक परेशान किया था।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 05:36 AM
दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च संस्थान में लंबे समय से छात्राओं का शोषण करने वाला स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस अधिकारी बनकर एक महिला डिफेंस अधिकारी को भी परेशान करता था। उसने इस महिला अधिकारी को लगभग एक माह तक परेशान किया था।

इसके बाद महिला ने 2009 मामले की शिकायत दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाना पुलिस को दी थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 509/506 के तहत केस दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया था। लेकिन आरोपी कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ गया और फिर से महिलाओं के साथ बदसलूकी में लग गया।

आरोपी की कुंडली खंगालने में जुटी पुलिस के पास रोज नई जानकारियां आ रही हैं। ताजा मामले में अभी तक उसकी तलाश नहीं की जा सकी है। वह संस्थान के परिसर में कई तरह की अवैध गतिविधि में लिप्त रहता था। इसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज हैं।

पुलिस पीड़ित अधिकारी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि एक शख्स खुद को पुलिसकर्मी बताता है और पिछले एक माह से उसे फोन कर रहा है। यह पुलिसकर्मी उसे देर रात तक अश्लील मैसेज करता है बार-बार फोन कर बात करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं करने पर वह उसे कानूनी मामले में फंसाने की धमकी भी देता है। पीड़ित की शिकायत पर डिफेंस कॉलोनी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी जानकारी जुटाई तो पता चला था कि वह फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को फोन करता है।

नाै वर्ष पहले छात्रा पहुंची थी दिल्ली पुलिस के पास

वहीं, पुलिस सूत्रों ने बताया कि श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च संस्थान में पढ़ाई कर रही एक छात्रा पहली बार 2016 में पुलिस के पास पहुंची थी। छात्रा ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया था कि आरोपी उसे फोन करता है और मिलने के लिए बुलाता है। आरोपी उससे शरीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है। ऐसा नहीं करने पर वह उसका भविष्य खराब करने की धमकी भी देता है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी