चैतन्यानंद की जान को कोई खतरा नहीं, कोर्ट को सौंपी जेल प्रशासन की रिपोर्ट में क्या बातें?
संक्षेप: चैतन्यानंद ने अदालत में शिकायत दी थी कि तिहाड़ जेल के भीतर उनकी जान को खतरा है। इस पर जेल प्रशासन की ओर से कोर्ट के सामने विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की गई है। इसमें कई बातें कही गई हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली की तीस हजारी अदालत को तिहाड़ जेल प्रशासन ने रिपोर्ट देकर सूचित किया है कि चैतन्यानंद सरस्वती को पूरी तरह सुरक्षित हिरासत में रखा गया है। उसकी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। सरस्वती फिलहाल वसंत कुंज के एक संस्थान की 16 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
चैतन्यानंद ने पिछली तारीख पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार की अदालत में शिकायत दी थी कि तिहाड़ जेल के भीतर उनकी जान को खतरा है। इस पर अदालत ने जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी।
जेल उप-अधीक्षक की ओर से हस्ताक्षरित स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने आरोपी से उसकी शिकायत पर बातचीत की, लेकिन उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया। आरोपी को सलाह दी गई है कि यदि उसे किसी भी समय परेशानी या खतरा महसूस होता है, तो वह जेल अधिकारी से संपर्क कर जानकारी दे सकता है।
अदालत में दाखिल जेल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, जेल कर्मचारियों को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आरोपी की किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान किया जा सके। चैतन्यानंद ने जेल वैन और लॉकअप में भी खतरे की आशंका जाहिर की थी।
इसे देखते हुए जेल प्रशासन ने एक जिला पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी को पत्र भेजकर अदालत आने-जाने के दौरान आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। चैतन्यानंद ने केसरिया वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं देने की शिकायत भी की थी। इस संबंध में जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा उनकी बिना प्याज-लहसुन वाले आहार की अर्जी पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।