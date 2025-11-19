Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newschaitanyananda life no any threat jail administration report say in court
चैतन्यानंद की जान को कोई खतरा नहीं, कोर्ट को सौंपी जेल प्रशासन की रिपोर्ट में क्या बातें?

चैतन्यानंद की जान को कोई खतरा नहीं, कोर्ट को सौंपी जेल प्रशासन की रिपोर्ट में क्या बातें?

संक्षेप: चैतन्यानंद ने अदालत में शिकायत दी थी कि तिहाड़ जेल के भीतर उनकी जान को खतरा है। इस पर जेल प्रशासन की ओर से कोर्ट के सामने विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की गई है। इसमें कई बातें कही गई हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Wed, 19 Nov 2025 03:04 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की तीस हजारी अदालत को तिहाड़ जेल प्रशासन ने रिपोर्ट देकर सूचित किया है कि चैतन्यानंद सरस्वती को पूरी तरह सुरक्षित हिरासत में रखा गया है। उसकी जान को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। सरस्वती फिलहाल वसंत कुंज के एक संस्थान की 16 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चैतन्यानंद ने पिछली तारीख पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार की अदालत में शिकायत दी थी कि तिहाड़ जेल के भीतर उनकी जान को खतरा है। इस पर अदालत ने जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी।

जेल उप-अधीक्षक की ओर से हस्ताक्षरित स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने आरोपी से उसकी शिकायत पर बातचीत की, लेकिन उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया। आरोपी को सलाह दी गई है कि यदि उसे किसी भी समय परेशानी या खतरा महसूस होता है, तो वह जेल अधिकारी से संपर्क कर जानकारी दे सकता है।

अदालत में दाखिल जेल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, जेल कर्मचारियों को भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आरोपी की किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान किया जा सके। चैतन्यानंद ने जेल वैन और लॉकअप में भी खतरे की आशंका जाहिर की थी।

इसे देखते हुए जेल प्रशासन ने एक जिला पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी को पत्र भेजकर अदालत आने-जाने के दौरान आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। चैतन्यानंद ने केसरिया वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं देने की शिकायत भी की थी। इस संबंध में जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा उनकी बिना प्याज-लहसुन वाले आहार की अर्जी पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।