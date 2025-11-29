Hindustan Hindi News
चैतन्यानंद से जुड़े यौन शोषण मामले में 3 महिलाओं को जमानत, 20 हजार के मुचलके पर राहत

चैतन्यानंद से जुड़े यौन शोषण मामले में 3 महिलाओं को जमानत, 20 हजार के मुचलके पर राहत

संक्षेप:

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़े यौन शोषण मामले में 3 महिला आरोपियों को जमानत मिल गई है। मामला वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज हुआ था। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Sat, 29 Nov 2025 03:46 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को चैतन्यानंद सरस्वती से जुड़े यौन शोषण मामले में आरोपी तीन महिलाओं को जमानत दे दी है। यह मामला वसंत कुंज नॉर्थ थाने में उस शिकायत पर दर्ज हुआ था, जिसमें एक ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान की छात्राओं ने सरस्वती पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेष कुमार की कोर्ट ने तीनों महिलाओं को 20 हजार रुपये के मुचलके पर राहत दी। तीनों को बिना गिरफ्तार किए आरोप-पत्र में शामिल किया गया था और कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें तलब किया था।

दिल्ली पुलिस ने 26 नवंबर को चैतन्यानंद सरस्वती और अन्य चार आरोपियों हरीश कपकोटी, भावना, श्वेता और काजल के खिलाफ 1077 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें 43 गवाहों का बयान शामिल है।

आरोपपत्र में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75(2), 79, 232, 351(3), 238(बी) व अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने 27 नवंबर को अतिरिक्त लोक अभियोजक राघव खुराना से एक धारा को लेकर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया था। इसके बाद आरोपियों को आरोपपत्र की प्रतियां भी उपलब्ध करा दी गई थीं।

