Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsChaitanyananda bail plea hearing adjourned court says case gravity has increased

चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने कहा- कई गुना बढ़ गई है मामले की गंभीरता

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता पीड़ितों की संख्या से कई गुना बढ़ गई है। इसलिए, वर्तमान चरण में आरोपी को जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 09:12 PM
share Share
Follow Us on
चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने कहा- कई गुना बढ़ गई है मामले की गंभीरता

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता पीड़ितों की संख्या से कई गुना बढ़ गई है। इसलिए, वर्तमान चरण में जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं। चैतन्यानंद सरस्वती फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर वसंत कुंज स्थित एक निजी संस्थान की 17 छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोप है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वर्तमान चरण में जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता पीड़ितों की संख्या के कारण कई गुना बढ़ गई है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर का दिन तय किया है।

सरस्वती के वकील का कहना था कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है और छात्राओं को धमकाकर उनके स्कॉलरशिप रोकने की धमकी दी गई। अदालत ने इस दलील पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि आरोपी को फंसाया गया है। लेकिन मामले में 16 पीड़िता हैं। एक या दो को तो प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन सभी 16 पीड़िताओं को राजी कैसे किया जा सकता है।

वकील ने यह भी कहा कि अधिकांश आरोप जमानत योग्य हैं और बाद में जो अपराध जोड़ा गया वह अधिकतम तीन साल की सजा वाला है। उन्होंने कहा कि सरस्वती का किसी भी आपराधिक घटना से कोई सबूत नहीं जुड़ा है। अदालत ने इस पर जवाब दिया कि सभी 16 पीड़ितों के बयान क्या सबूत नहीं हैं।

कार्यवाही के दौरान, निजी प्रबंधन संस्थान के वकील ने अदालत को बताया कि दुष्कर्म के बारे में भारतीय वायु सेना की एक महिला ग्रुप कैप्टन से ईमेल मिलने के बाद वर्तमान मामला सामने आया है। जांच अधिकारी ने बताया कि छात्रों के व्हाट्सएप चैट डिसअपियरिंग मैसेज फीचर के कारण उपलब्ध नहीं हैं और केवल स्क्रीनशॉट ही हैं। उन्होंने कहा कि तीन महिलाएं भी मामले में शामिल थीं और उन्होंने छात्राओं से चैट डिलीट करवाए।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।