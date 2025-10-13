चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, कोर्ट ने कहा- कई गुना बढ़ गई है मामले की गंभीरता
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता पीड़ितों की संख्या से कई गुना बढ़ गई है। इसलिए, वर्तमान चरण में जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं। चैतन्यानंद सरस्वती फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर वसंत कुंज स्थित एक निजी संस्थान की 17 छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीप्ति देवेश की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वर्तमान चरण में जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता पीड़ितों की संख्या के कारण कई गुना बढ़ गई है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर का दिन तय किया है।
सरस्वती के वकील का कहना था कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है और छात्राओं को धमकाकर उनके स्कॉलरशिप रोकने की धमकी दी गई। अदालत ने इस दलील पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि आरोपी को फंसाया गया है। लेकिन मामले में 16 पीड़िता हैं। एक या दो को तो प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन सभी 16 पीड़िताओं को राजी कैसे किया जा सकता है।
वकील ने यह भी कहा कि अधिकांश आरोप जमानत योग्य हैं और बाद में जो अपराध जोड़ा गया वह अधिकतम तीन साल की सजा वाला है। उन्होंने कहा कि सरस्वती का किसी भी आपराधिक घटना से कोई सबूत नहीं जुड़ा है। अदालत ने इस पर जवाब दिया कि सभी 16 पीड़ितों के बयान क्या सबूत नहीं हैं।
कार्यवाही के दौरान, निजी प्रबंधन संस्थान के वकील ने अदालत को बताया कि दुष्कर्म के बारे में भारतीय वायु सेना की एक महिला ग्रुप कैप्टन से ईमेल मिलने के बाद वर्तमान मामला सामने आया है। जांच अधिकारी ने बताया कि छात्रों के व्हाट्सएप चैट डिसअपियरिंग मैसेज फीचर के कारण उपलब्ध नहीं हैं और केवल स्क्रीनशॉट ही हैं। उन्होंने कहा कि तीन महिलाएं भी मामले में शामिल थीं और उन्होंने छात्राओं से चैट डिलीट करवाए।