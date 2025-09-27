chaitanyanand withdraw 50 lakh from bank after FIR against him FIR के बाद चैतन्यानंद ने खाते से निकाले 50 लाख रुपए, जांच अधिकारियों का बड़ा खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newschaitanyanand withdraw 50 lakh from bank after FIR against him

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSat, 27 Sep 2025 08:48 AM
दिल्ली वसंत कुंज शारदा इंस्टीट्यूट में छात्राओं के साथ यौन शोषण मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, चैतन्यानंद पर एफआईआर होने के बाद से अब तक उसने अपने खातों से 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसे निकाले हैं। इसका खुलासा करते हुए जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चैतन्यानंद दो खाते चला रहा था, जिससे अब तक 50 लाख रुपए निकालने गए हैं। इस दौरान कोर्ट ने चैतन्यानंद को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने चैतन्यानंद की तरफ से दायर की गई याचिका खरिज करते हुए उसे राहत देने से इनकार कर दिया है।

जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि चैतन्यानंद ने खाता खोलने और ट्रांसफर के समय अलग-अलग जानकारियों वाले दस्तावेज़ जमा करके दो अलग-अलग नामों से बैंक खाते खुलवाए थे। चैतन्यानंद को लेकर पुलिस ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से लगभग 50-55 लाख रुपये निकाले जा चुके हैं। इस बीच स्वामी चैतन्यानंद को कोर्ट से झटका भी लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सरस्वती के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने कहा कि मौजूदा मामले की जाँच अभी शुरुआती चरण में है और इस मामले में जाँच अधिकारी (आईओ) को धोखाधड़ी, ठगी, षडयंत्र और धन के दुरुपयोग की पूरी कड़ी का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। जांच अधिकारी के अनुसार, आरोपी अपने दिए गए पते पर मौजूद नहीं है और उसका मोबाइल फोन भी बंद है। इस मामले पर बात करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता और अपराध को देखते हुए, यह कोर्ट आरोपी को अग्रिम जमानत देने के पक्ष में नहीं है। इसलिए दायर की गई जमानत याचिका खारिज की जाती है।