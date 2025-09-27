FIR के बाद चैतन्यानंद ने खाते से निकाले 50 लाख रुपए, जांच अधिकारियों का बड़ा खुलासा

दिल्ली वसंत कुंज शारदा इंस्टीट्यूट में छात्राओं के साथ यौन शोषण मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, चैतन्यानंद पर एफआईआर होने के बाद से अब तक उसने अपने खातों से 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसे निकाले हैं।

दिल्ली वसंत कुंज शारदा इंस्टीट्यूट में छात्राओं के साथ यौन शोषण मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार, चैतन्यानंद पर एफआईआर होने के बाद से अब तक उसने अपने खातों से 50 लाख रुपए से ज्यादा पैसे निकाले हैं। इसका खुलासा करते हुए जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों ने बताया कि चैतन्यानंद दो खाते चला रहा था, जिससे अब तक 50 लाख रुपए निकालने गए हैं। इस दौरान कोर्ट ने चैतन्यानंद को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने चैतन्यानंद की तरफ से दायर की गई याचिका खरिज करते हुए उसे राहत देने से इनकार कर दिया है।

जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि चैतन्यानंद ने खाता खोलने और ट्रांसफर के समय अलग-अलग जानकारियों वाले दस्तावेज़ जमा करके दो अलग-अलग नामों से बैंक खाते खुलवाए थे। चैतन्यानंद को लेकर पुलिस ने यह भी कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से लगभग 50-55 लाख रुपये निकाले जा चुके हैं। इस बीच स्वामी चैतन्यानंद को कोर्ट से झटका भी लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सरस्वती के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।