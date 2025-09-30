जब चैतन्यानंद का हुआ 'क्राइम पार्टनर' से आमना-सामना, खुल गए कई राज

बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के फोन में अश्लील चैट और आपत्तिजनक तस्वीरें मिलने के बाद पुलिस ने उसे दो महिला सहयोगियों के साथ आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की, जो कथित तौर पर पीड़िताओं को धमकाकर मैसेज डिलीट करवाती थीं।

दिल्ली के एक निजी संस्थान में 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे स्वघोषित बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की करतूतें अब खुलकर सामने आ रही हैं। 62 साल के इस ढोंगी बाबा के फोन में कई महिलाओं के साथ अश्लील चैट, एयर होस्टेस के साथ तस्वीरें और महिलाओं की डीपी के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। पुलिस ने मंगलवार को इस बाबा को उसकी दो महिला सहयोगियों के साथ आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की, जो कथित तौर पर पीड़िताओं को धमकाकर बाबा के गंदे मैसेज डिलीट करवाती थीं।

झूठे वादों का जाल पुलिस के मुताबिक, चैतन्यानंद सरस्वती झूठे वादों का सहारा लेकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। उसका फोन सबूतों का खजाना साबित हुआ, जिसमें कई महिलाओं के साथ उसकी आपत्तिजनक बातचीत और तस्वीरें मिलीं। यह बाबा दिल्ली के एक केंद्रीय मान्यता प्राप्त निजी संस्थान का अध्यक्ष था, जहां उसने अपनी हैसियत का गलत फायदा उठाकर कई छात्राओं को निशाना बनाया।

बेशर्मी की हद पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान चैतन्यानंद ने कोई पछतावा नहीं दिखाया और बार-बार गोलमोल जवाब देकर जांच को भटकाने की कोशिश की। अधिकारी ने कहा, 'वह सबूतों के सामने भी झूठ बोलता रहा। दस्तावेज और डिजिटल सबूत दिखाने पर ही मुश्किल से जवाब देता है।' उसकी दो महिला सहयोगियों, जो संस्थान में अलग-अलग पदों पर थीं, से भी पूछताछ जारी है। ये सहयोगी कथित तौर पर पीड़िताओं पर दबाव डालती थीं कि वे बाबा के अश्लील मैसेज डिलीट कर दें।

भागता रहा, आखिर पकड़ा गया चैतन्यानंद कई दिनों तक फरार था, लेकिन आखिरकार रविवार को आगरा के एक होटल से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को पुलिस उसे उस संस्थान के कैंपस में ले गई, जहां उसने अपने काले कारनामों को अंजाम दिया था। वहां उसे उन जगहों की पहचान करने को कहा गया, जहां वह पीड़िताओं को बुलाता था।