चैतन्यानंद सरस्वती संन्यासी नहीं हैं; दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्यों किया ऐसा दावा

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में कहा कि चैतन्यानंद सरस्वती संन्यासी नहीं हैं। यह बात पुलिस ने उस याचिका के जवाब में कही, जिसमें चैतन्यानंद ने जेल में संन्यासी वस्त्र पहनने और धार्मिक पुस्तकें रखने की अनुमति मांगी थी।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 10:18 PM
चैतन्यानंद सरस्वती संन्यासी नहीं हैं; दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्यों किया ऐसा दावा

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में कहा कि चैतन्यानंद सरस्वती संन्यासी नहीं हैं। यह बात पुलिस ने उस याचिका के जवाब में कही, जिसमें चैतन्यानंद ने जेल में संन्यासी वस्त्र पहनने और धार्मिक पुस्तकें रखने की अनुमति मांगी थी। सरस्वती इस समय वसंत कुंज थाने में दर्ज छेड़छाड़ के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेश कुमार की अदालत में चल रहा है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी संन्यासी नहीं हैं। यदि उन्हें संन्यासी वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई तो जेल में कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

इस तर्क का चैतन्यानंद के वकील मनीष गांधी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि कपड़े पहनने की स्वतंत्रता से कानून-व्यवस्था कैसे बिगड़ सकती है। उन्होंने बताया कि चैतन्यानंद को बाकायदा दीक्षा दी गई थी, जिसके बाद उनका नाम पार्थ सारथी से बदलकर चैतन्यानंद सरस्वती रखा गया। इस दीक्षा को संबंधित मठ ने भी कभी चुनौती नहीं दी। अदालत ने वकील को दीक्षा से जुड़े दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय दिया और मामले की अगली सुनवाई मंगलवार के लिए तय की है।

इससे पहले, चैतन्यानंद सरस्वती के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया और पीड़ित लड़कियों को धमकी देकर झूठा मामला दर्ज कराया गया। इस पर कोर्ट ने कहा, आप कह रहे हैं कि आरोपी को)फंसाया गया है। लेकिन पीड़ित तो 16 हैं। एक, दो या शायद तीन को भी उकसाना संभव है, लेकिन सभी 16 को कैसे राजी किया जा सकता है?

सरस्वती के वकील ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 232 (किसी व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देने के लिए धमकाना) को छोड़कर सभी कथित अपराध जमानती हैं और इस अपराध, जिसे बाद में जांच के दौरान जोड़ा गया, में अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यहां एक निजी प्रबंधन संस्थान के पूर्व अध्यक्ष सरस्वती को कथित अपराधों से जोड़ने वाला कोई तथ्य नहीं है और बीएनएस धारा 232 का मामला नहीं बनता। वकील ने कहा, आरोप हैं कि उन्होंने होली पर अपने शिष्यों पर रंग डाला और उनसे हाथ मिलाया। कृपया आरोपों पर गौर करें। कोई यौन अपराध नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, सभी 16 पीड़ितों के बयान। क्या वे ठोस सबूत नहीं हैं?

Aditi Sharma

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है।
